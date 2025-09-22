La Federación Mundial de Medicina Intensiva y Crítica nombra presidente al médico Javier Pérez Fernández

El presidente de la Federación Mundial de Medicina Intensiva y Crítica, Javier Pérez Fernández, y el CEO de Better Care, Xavier García. - WCICC

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Mundial de Medicina Intensiva y Crítica (WFICC, por sus siglas en inglés) ha nombrado como su nuevo presidente al médico español Javier Pérez Fernández, director médico del Servicio de Críticos en el Baptist Hospital de Miami y director médico de South Florida Critical Care Services (Estados Unidos).

Este nombramiento se ha producido durante el 17 Congreso Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos (WCICC, por sus siglas en inglés), que se celebró en Vancouver (Canadá) del 16 al 19 de septiembre.

Pérez Fernández es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra y especialista en Medicina Interna y Medicina Crítica. También ha destacado en el ámbito de la docencia y la consultoría, ejerciendo actualmente como 'advisor' para empresas como Better Care. Hasta ahora ejercía también como secretario general en la WFICC.

El recién elegido presidente de WFICC cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la medicina crítica e intensiva y también en la gestión sanitaria, formando parte de un gran número de directorios de sociedades médicas.

"Asumir la presidencia de la Federación Mundial de Medicina Intensiva y Crítica no es solo un reconocimiento sino un acicate para seguir trabajando de cara a seguir compartiendo espacios de conocimiento y ofrecer la mejor atención posible a los pacientes críticos en todo el mundo, que son el centro de nuestra actividad", ha destacado Javier Pérez Fernández.