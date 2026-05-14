Federación de Familias de Cáncer Infantil recibe 80.000 euros de Ibercaja para "el seguimiento a largos supervivientes" - FEFCI

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI) ha recibido una aportación de 80.000 euros de la entidad bancaria Ibercaja al objeto de reforzar el seguimiento a largos supervivientes, ya que ha indicado que "superar un cáncer infantil no siempre significa recuperar la normalidad".

"Cuando termina el tratamiento, muchas familias sienten que empieza una nueva etapa llena de incertidumbre", ha explicado la presidenta de esta organización, Verónica Ortiz, quien es madre afectada y que ha añadido que "los supervivientes siguen necesitando apoyo, seguimiento y acompañamiento para afrontar las secuelas que deja la enfermedad".

En este sentido, ha destacado que, "gracias a esta colaboración", se podrá "llegar a más hospitales y seguir cuidando también después del cáncer". Todo debido a que, según ha explicado esta entidad, "muchos niños, niñas y adolescentes que han pasado por la enfermedad continúan conviviendo años después con secuelas físicas, emocionales, sociales o cognitivas derivadas tanto del cáncer como de los tratamientos recibidos".

IMPULSAR RECURSOS DE ORIENTACIÓN, ENTRE OTROS

En este escenario es en el que la ayuda de la iniciativa solidaria 'Tu dinero con corazón' de Ibercaja permitirá reforzar el programa de seguimiento a largos supervivientes de cáncer infantil y adolescente en diferentes territorios. Así, contribuirá a impulsar recursos de orientación, atención psicosocial, información y sensibilización dirigidos a personas que tuvieron un cáncer durante la infancia o la adolescencia y que continúan necesitando apoyo especializado una vez finalizado el tratamiento.

"Actualmente, este programa solo está implantado en 13 hospitales del país, una realidad que evidencia la necesidad de seguir avanzando hacia una atención continuada y más equitativa para las personas supervivientes de cáncer infantil", ha continuado la FEFCI, que ha agregado que la meta es "reforzar el acompañamiento psicológico y social de los supervivientes, mejorar el seguimiento integral en hospitales y facilitar que muchos jóvenes puedan afrontar esta etapa de su vida con mayor seguridad, autonomía y calidad de vida".

Por último, esta organización, que ha indicado que, "según datos del informe 'RETI-SEHOP 1980-2023/24' (2025), la supervivencia a cinco años del diagnóstico alcanza ya el 83,9 por ciento en España", ha manifestado que "cerca del 70 por ciento de los supervivientes convive con secuelas derivadas de la enfermedad o de los tratamientos recibidos".