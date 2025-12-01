La Federación Estatal LGTBI+ pide responder contra el VIH para garantizar dignidad, calidad de vida y el fin del estigma

Archivo - VIH, propagación - FPM/ ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal LGTBI+ ha reclamado este lunes una respuesta contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) basada en derechos, de forma que garantice la dignidad, la calidad de vida y el fin del estigma para este tipo de pacientes, todo ello con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Sida.

"No es admisible que en pleno 2025 sigamos constatando barreras administrativas, discriminación en el acceso a derechos básicos y ausencia de recursos específicos para acompañar la realidad de quienes viven con VIH. La respuesta debe basarse en Derechos Humanos, no en circunstancias o arbitrariedades territoriales", ha afirmado la presidenta de la Federación, Paula Iglesias.

De forma parecida se ha pronunciado el coordinador del grupo VIH de la Federación, Javier Sotomayor, quien ha recordado que son "muchas" las personas que viven con VIH desde hace décadas enfrentándose a problemas de salud mental, soledad y dificultades sociales que "no se solucionan solo" desde un enfoque médico.

"Necesitamos políticas públicas que integren acompañamiento psicológico, comunitario y social para garantizar su bienestar integral", ha incidido.

Otro de los coordinadores del grupo, Manel Mora, ha expresado que el envejecimiento de los pacientes con VIH plantea retos específicos de Derechos Humanos, pues muchos de ellos se enfrentan a barreras para el reconocimiento de la discapacidad cuando proceda, ya que los criterios actuales no contemplan adecuadamente las comorbilidades y particularidades asociadas al VIH, unas limitaciones que afectan directamente su autonomía, seguridad y calidad de vida.

Estos baremos "no reflejan adecuadamente" las realidades clínicas, sociales y emocionales derivadas del VIH, y dificultan alcanzar el 33 por ciento de discapacidad y el consiguiente acceso a derechos y apoyos esenciales.

Es por ello por lo que ha considerado "imprescindible" implementar políticas públicas sostenidas que aseguren "evaluaciones justas, apoyos adaptados y acompañamiento integral".

Una de las principales peticiones de la Federación tiene que ver con la eliminación de las barreras persistentes en el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP), que afectan "especialmente" a mujeres y migrantes, sobre todo a quienes se encuentran situación administrativa irregular.

Así, han exigido garantizar acceso universal a la PrEP sin discriminación; facilitar su dispensación extrahospitalaria; proceder a la aprobación e incorporación de la PrEP inyectable en el sistema público de salud; y actualizar los criterios de discapacidad, ya que muchas personas con VIH enfrentan dificultades para obtener un grado acorde a su situación.

La Federación también ha denunciado además la discriminación en el acceso a seguros de vida y productos financieros, incluida la contratación de hipotecas, algo para lo que "no existe justificación médica ni legal", motivo por el que han demandado un marco regulador firme, acompañado de supervisión efectiva, que sancione comportamientos discriminatorios y proteja plenamente a las personas que viven con VIH.

IMPLEMENTAR UN PACTO SOCIAL CONTRA EL ESTIGMA

Por otro lado, han subrayado a importancia de implementar el Pacto Social contra el Estigma y la Discriminación, que es "desigual" e "insuficiente" en muchos territorios, y han instado a las administraciones a garantizar su aplicación efectiva y homogénea.

En ese sentido, han pedido reforzar las acciones educativas, sanitarias y sociales necesarias para erradicar el estigma en todos los ámbitos, así como mayores recursos públicos destinados a prevención, diagnóstico precoz, salud sexual y trabajo comunitario, recordando que las entidades sociales han sido un "pilar fundamental" en la respuesta frente al VIH y que su labor es "indispensable" para sostener la igualdad y la salud pública.

"No solo es justo y necesario continuar apoyando a estas entidades con fondos suficientes y estables, sino también situarlas en primera línea de las estructuras y protocolos de intervención, reconociéndolas como agentes clave en la prevención, atención y acompañamiento de las personas que viven con VIH, así como en la promoción de sus derechos y la erradicación del estigma", han concluido desde la Federación.