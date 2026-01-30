La Federación Española de Parkinson aplaude el avance hacia la jubilación anticipada: "Es una medida de justicia"

Archivo - Imagen de recurso apoyo familiar. - PEOPLEIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Parkinson (FEP) ha aplaudido el informe favorable para la inclusión de la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos, como son la atrofia multisistémica, la degeneración corticobasal y la parálisis supranuclear progresiva, en el procedimiento de acceso a la jubilación anticipada, lo que consideran una "medida de justicia que protege la salud y el bienestar" de los pacientes.

Así lo ha expresado la directora de la Federación Española de Parkinson, Alicia Campos, tras conocer el informe de la Comisión Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que también avala el acceso a la jubilación anticipada para pacientes de espina bífida, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, esclerosis sistémica, amiloidosis por transtiretina variante y enfermedad renal crónica (estadio G5).

Para la FEP, el informe reconoce el impacto de estas enfermedades neurodegenerativas, crónicas y progresivas en la esperanza de vida y en la capacidad laboral, y supone un avance para un colectivo que llevaba años reclamando este derecho. La Federación ha colaborado en este sentido con el Movimiento Asociativo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

"El Parkinson y los parkinsonismos son enfermedades complejas, con síntomas motores y no motores que afectan de manera significativa la vida laboral y personal. Este informe reconoce, por fin, la realidad que muchas personas viven día a día", ha destacado Alicia Campos.

Con todo, la FEP y COCEMFE han señalado que el informe definitivo favorable no implica aún la aplicación inmediata de la jubilación anticipada, ya que deben completarse los trámites administrativos y la correspondiente modificación normativa, que quedará publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Federación ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la máxima celeridad para que este avance se traduzca cuanto antes en un derecho efectivo.