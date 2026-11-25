Archivo - Imagen de recurso de personas tratándose en quimioterapia. - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI) ha reclamado un plan específico de cáncer infantil y adolescente, dotado de objetivos medibles, financiación estable y mecanismos de evaluación que permitan conocer los avances alcanzados en las distintas comunidades autónomas.

Así lo recoge el Manifiesto por el Cáncer Infantil y Adolescente en España, presentado este miércoles por la federación y que cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP). El documento reúne diez compromisos para avanzar hacia una atención especializada, integral y equitativa en todo el territorio.

En este contexto, la federación explica que el cáncer durante la infancia y la adolescencia presenta características y necesidades propias que requieren "respuestas específicas". Según detalla, la enfermedad se produce en una etapa fundamental del desarrollo físico, emocional, educativo y social, y afecta al conjunto de la familia y puede tener consecuencias que se prolonguen durante toda la vida.

Bajo el lema 'Diez compromisos para curar más, mejor y acabar con las desigualdades', el manifiesto traslada las principales recomendaciones de los Estándares Europeos de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer, impulsados por SIOP Europe (SIOPE) y Childhood Cancer International Europe (CCI Europe). Asimismo, se apoya en la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud y en la experiencia acumulada de las 23 asociaciones que constituyen FEFCI.

"En las últimas décadas hemos conseguido importantes avances en la atención al cáncer infantil, pero todavía existen necesidades que no encuentran la misma respuesta en todos los territorios. Un menor con cáncer necesita los mejores tratamientos, pero también seguir aprendiendo, creciendo y desarrollando su vida. Y su familia necesita contar con los apoyos necesarios para hacerlo posible", ha señalado la presidenta de FEFCI, Verónica Ortiz.

DIEZ COMPROMISOS PARA RESPONDER AL CÁNCER INFANTIL

Además de crear un plan específico de cáncer infantil y adolescente, el manifiesto propone desarrollar una red nacional de unidades de referencia que favorezca una atención especializada y multidisciplinar, concentrando los procedimientos más complejos en los centros con los recursos y experiencia necesarios.

Otra de las prioridades de la federación, pasa por mejorar el diagnóstico precoz y el acceso al tratamiento más adecuado, sin barreras territoriales, económicas ni administrativas. Para ello, se plantea mejorar la formación de los profesionales de Atención Primaria, agilizar los circuitos de derivación y facilitar el acceso a tratamientos innovadores y ensayos clínicos.

El documento reivindica la atención psicosocial, como un derecho que debe integrarse en todas las etapas de la enfermedad, así como unos cuidados de apoyo de calidad para las familias que incluyan el control del dolor y los efectos secundarios, la nutrición y la rehabilitación.

El seguimiento a largo plazo de las personas supervivientes constituye otro de los grandes retos, según el trabajo. FEFCI defiende la implantación de planes individualizados de seguimiento y una transición planificada y coordinada a los servicios sanitarios de adultos.

En materia de cuidados paliativos pediátricos, reclama la disponibilidad de equipos multidisciplinares especializados y el acceso a la atención domiciliaria durante las 24 horas del día, los 365 días del año, de acuerdo con las necesidades de cada paciente y su familia.

Finalmente, el documento reclama fortalecer la investigación en oncohematología pediátrica, asegurar la financiación estable del Registro Español de Tumores Infantiles (RETI-SEHOP), ampliar su alcance a los adolescentes de 15 a 19 años e incorporar de manera más efectiva a las organizaciones de pacientes en la toma de decisiones.

La federación insta al futuro Gobierno, a los ministerios implicados y a las comunidades autónomas a avanzar en la incorporación de estos compromisos, estableciendo mecanismos que permitan evaluar su cumplimiento.