La Federación de Cáncer de Mama exige una respuesta "rápida y eficaz" tras los retrasos en mamografías en Andalucía

MADRID 3 Oct. (EUROPA Press) -

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) ha trasladado su "solidaridad y apoyo" a las mujeres de Andalucía que, tal como han denunciado, llevan hasta dos años esperando resultados de mamografías sospechosas, y ha exigido una respuesta "rápida y eficaz" tras los retrasos, "con medidas inmediatas que garanticen la seguridad, la tranquilidad y el derecho a una atención sanitaria de calidad de todas las mujeres".

"Se trata de una situación profundamente preocupante", ha señalado la federación, recordando que los programas de cribado poblacional y diagnóstico precoz constituyen un "pilar básico" en la lucha contra el cáncer de mama. "Retrasar los resultados de estas pruebas compromete la salud de las mujeres y genera una situación de incertidumbre emocional y clínica que ninguna paciente debería vivir", añaden.

"Nuestro compromiso, una vez más, es con las pacientes y con la defensa de un sistema de cribado de cáncer de mama que funcione de manera equitativa, ágil y eficiente en todo el territorio. Nos sentimos solidarias con todo el movimiento asociativo de mujeres con cáncer de mama en todas sus fases y defendemos un sistema sanitario público en el que los programas de detección precoz sean gestionados por el sistema público de salud, rechazando cualquier intento de privatizar esta prestación", concluye.