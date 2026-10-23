Federación ASEM reclama rehabilitación especializada y continuada para los afectados por la polio

Archivo - Virus de la polio. - ISTOCK/ SELVANEGRA - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) ha reclamado una rehabilitación especializada y continuada para las personas que conviven con las secuelas de la poliomielitis y el síndrome postpolio, en línea con las reivindicaciones de la Asociación Cordobesa de Polio y Postpolio (ACOPYPOS) y la Federación PolioEspaña.

Federación ASEM se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial contra la Polio, que tiene lugar este sábado, para dar visibilidad a las personas afectadas y sus reclamaciones, enfocadas en avanzar hacia una atención especializada y una protección social adecuada.

La federación ha hecho especial hincapié en el acceso a la rehabilitación, que el colectivo de pacientes pide que forme parte de un seguimiento estable y que cuente con profesionales con formación especializada. Entre las propuestas, destaca la implantación de equipos especializados en todas las comunidades autónomas y el refuerzo de las unidades de referencia.

Según ha detallado, las organizaciones de pacientes también han instado a actualizar los protocolos clínicos y mejorar la formación sanitaria para facilitar una atención más coordinada. Esto cobra especial relevancia en el caso del síndrome postpolio, que las personas que estuvieron afectadas pueden desarrollar incluso décadas después y comprende síntomas como debilidad muscular y fatiga, dolor o dificultades que afectan a la movilidad y a la autonomía personal.

Por otra parte, han defendido el acceso a terapia ocupacional y a productos de apoyo adecuados. En este punto, han señalado que la coordinación con los servicios sociales permitiría abordar las adaptaciones de vivienda o la asistencia personal, recursos que pueden resultar esenciales para mantener la autonomía.

Federación ASEM ha respaldado este enfoque integral, que vincula la atención sanitaria con las condiciones en las que cada persona desarrolla su vida, y ha puesto en valor la necesidad de dar continuidad a los apoyos, especialmente durante el envejecimiento.

PROTECCIÓN SOCIAL

Las reivindicaciones trasladadas por PolioEspaña, de la que forma parte ACOPYPOS, también abordan las dificultades económicas del colectivo. En particular, las entidades han solicitado un acceso ágil y no discriminatorio a la incapacidad permanente, así como una revisión de las pensiones no contributivas que tenga en cuenta el deterioro funcional y las necesidades de apoyo.

Además, han pedido que se estudien complementos económicos que favorezcan unas condiciones de vida "dignas" durante el envejecimiento. En este punto, han puesto el foco en la atención sobre la situación de las mujeres cuyas trayectorias laborales estuvieron condicionadas por la discapacidad desde edades tempranas.

En paralelo, han demandado que se priorice el reconocimiento de la historia de las personas que tuvieron polio. Para el movimiento asociativo, se debe preservar esa memoria y, a la vez, dar respuestas a las necesidades presentes y favorecer la participación del colectivo en las decisiones que le afectan.