Federación ASEM concede 37 ayudas para tratamientos hospitalarios de menores con enfermedades neuromusculares

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MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Federación ASEM ha finalizado el desarrollo del programa con el que ha destinado 37 ayudas para facilitar el acceso a la atención hospitalaria especializada de menores con enfermedades neuromusculares (ENM) que han necesitado desplazarse fuera de su provincia de residencia para recibir tratamientos, consultas o intervenciones médicas.

Gracias a esta iniciativa, un total de 20 familias de diferentes puntos de España han podido beneficiarse de 37 ayudas económicas dirigidas a cubrir parte de los gastos derivados de estos desplazamientos, contribuyendo a reducir la carga económica que supone acceder a centros hospitalarios especializados.

El desarrollo de este programa ha sido posible gracias a la concesión de una subvención por parte de Fundación Inocente, a través de la Convocatoria Fundación Inocente 2025 de ayudas asistenciales a la Infancia Hospitalizada, cuyo objetivo es apoyar a entidades sociales que llevan a cabo actuaciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes hospitalizados en España.

Las ENM son patologías complejas que, en muchas ocasiones, requieren la valoración y seguimiento en hospitales de referencia ubicados en otras comunidades autónomas. Esta realidad obliga a numerosas familias a desplazarse periódicamente para acceder a pruebas diagnósticas, consultas especializadas, tratamientos o ingresos hospitalarios.

Entre los conceptos financiados se encuentran billetes de avión y tren, desplazamientos en taxi, estancias hoteleras y gastos básicos de alimentación vinculados al proceso asistencial.

La mayor parte de los desplazamientos realizados tuvieron como destino centros hospitalarios situados en Madrid, Barcelona y el País Vasco, territorios que concentran algunos de los principales hospitales de referencia para el abordaje de las enfermedades neuromusculares. Además, la mayoría de los menores beneficiarios tenían menos de 15 años y se encontraban en situación de hospitalización o requerían atención médica especializada continuada.

Con el objetivo de garantizar que las familias potencialmente beneficiarias conocieran la existencia del programa, Federación ASEM desarrolló una estrategia de difusión a través de sus diferentes canales de comunicación.

Además, se elaboró y difundió un vídeo testimonial que recogía un caso real de éxito, permitiendo visibilizar el "impacto directo" que estas ayudas tienen en la vida de las familias y sensibilizando sobre las dificultades que afrontan las personas con enfermedades neuromusculares cuando necesitan desplazarse para recibir atención sanitaria.

De esta forma, la Federación ASEM ha querido trasladar su "más sincero agradecimiento" a Fundación Inocente por su compromiso y confianza en este proyecto.

"Su colaboración ha permitido ofrecer un apoyo concreto y directo a familias que atraviesan situaciones especialmente complejas, contribuyendo a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la atención sanitaria especializada", han declarado.

En este sentido, Federación ASEM continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de las más de 60.000 personas que conviven con una ENM en España, impulsando proyectos que "respondan a sus necesidades reales y promoviendo una atención más equitativa, accesible y centrada en las personas".