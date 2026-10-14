FEDE recomienda a las personas con diabetes vacunarse frente a la gripe, la COVID-19 y el neumococo

Archivo - Imagen de recurso de una vacuna. - ART WAGER/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha recordado que las personas con diabetes están incluidas entre los grupos a los que el Ministerio de Sanidad recomienda la vacunación frente a la gripe, la COVID-19 y el neumococo, aunque esta última no requiere una administración anual.

FEDE ha explicado que los niveles elevados de glucosa en sangre interfieren con el trabajo de las células del sistema inmune, lo que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, genitourinarias y de la piel. Además, en las personas con diabetes las infecciones pueden a su vez interferir en los niveles de glucosa, lo que conlleva un peor control de la patología y puede aumentar el riesgo de complicaciones.

Por ello, la federación subraya que es "especialmente importante" que las personas que conviven con esta patología puedan protegerse a través de la vacunación.

Respecto a la gripe, el Ministerio de Sanidad recomienda la vacuna de la gripe a todas las personas a partir de los 60 años y a las personas con diabetes a partir de los 5 años. La diabetes figura también entre los grupos a los que se recomienda la vacuna frente a la COVID-19 esta temporada, a partir de los 12 años.

Por su parte, FEDE detalla que, a diferencia de las vacunas de la gripe y la COVID-19, la del neumococo no se pone cada temporada, sino que se administra una vez o en pocas dosis, según la edad y la situación de cada persona. "Por eso, lo más sencillo es preguntar en el centro de salud si ya se ha recibido y, si no es así, el profesional sanitario indicará cuándo y cómo ponerla", aconseja FEDE.

VACUNAS DE RECOMENDACIÓN GENERAL QUE CONVIENE TENER AL DÍA

Por otra parte, la federación recomienda otras vacunas como el tétanos y difteria, ya que con los años, la protección inicial puede disminuir. En las personas con diabetes, FEDE afirma que es especialmente importante tenerla al día, porque las heridas en los pies pueden ser la puerta de entrada de la bacteria del tétanos.

La hepatitis B forma parte del calendario infantil, por lo que la mayoría de las personas nacidas a partir de mediados de los años 80 ya están vacunadas. Según FEDE, en adultos que no la recibieron, el Ministerio de Sanidad la recomienda cuando hay riesgo de exposición, y algunas comunidades autónomas la incluyen también para las personas con diabetes, por lo que conviene consultarlo en el centro de salud.

Asimismo, FEDE señala que hay otras vacunas que, aunque en España no se recomiendan de forma general a todas las personas con diabetes, sí lo hacen entidades internacionales como la Asociación Americana de Diabetes (ADA), de Estados Unidos. Por ello, pueden ser una opción para valorar con el profesional sanitario, que tendrá en cuenta la edad, el estado de salud y los criterios de cada comunidad autónoma. Este tipo de vacunas son frente al herpes zóster y el virus respiratorio sincitial (VRS).

Por último, la organización informa de que la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 arrancó entre finales de septiembre y octubre, con fechas que varían según cada comunidad autónoma. Aunque las vacunas estarán disponibles durante toda la temporada, FEDE indica que lo ideal es vacunarse cuanto antes, preferiblemente antes de las reuniones familiares de diciembre, cuando más circulan estos virus.

"Ambas vacunas son gratuitas para las personas con diabetes y no necesitan receta; basta con pedir cita en el centro de salud o consultar los canales de la propia comunidad autónoma. FEDE recomienda aprovechar la visita para revisar el resto del calendario de vacunación", concluye la federación.