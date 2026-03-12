FEDE alerta a personas con diabetes de posibles estafas en anuncios de glucómetros en webs no verificadas

Archivo - FEDE alerta a las personas con diabetes de posibles estafas en anuncios de glucómetros - MARILYN NIEVES / MARILYN NIEVES - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha alertado a los pacientes de esta enfermedad de posibles estafas en anuncios de glucómetros, de lo que ha advertido debido al incremento de páginas web no verificadas destinadas a la venta online de estos dispositivos electrónicos en su modalidad de no invasivos.

Extremar las precauciones antes de realizar cualquier compra online de productos sanitarios para la diabetes, especialmente de aquellos que se anuncian como glucómetros no invasivos, es la recomendación realizada por esta organización, ya que ha tenido acceso a diferentes quejas y denuncias de usuarios. El origen se encuentra en un modelo de web falsa.

"Desde FEDE, seguiremos trabajando para poner fin a este tipo de campañas de desinformación, en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), fabricantes de tecnología sanitaria, medios de comunicación y agencias de verificación", ha subrayado su presidente en funciones, Juantxo Remón.

EL OBJETIVO ES ENGAÑAR AL USUARIO

Ahondando en esta problemática, desde esta entidad se ha remarcado que, en algunas ocasiones, estas páginas se hacen pasar por marcas de tecnología sanitaria conocidas, con el objetivo de engañar al usuario. Sin embargo, el producto que se adquiere es falso, generalmente un oxímetro no apto para medir la glucosa.

En este sentido, ha recalcado que no existe ningún glucómetro no invasivo aprobado por la AEMPS como único método seguro de medición de glucosa para las personas con diabetes. De hecho, su uso debe ser siempre complementario al prescrito por el profesional sanitario.

Por todo ello, FEDE ha recomendado inspeccionar las webs, atendiendo a cualquier incongruencia que haga sospechar de una posible estafa; consultar siempre con un profesional sanitario de referencia; y acudir a la asociación de pacientes más cercana.