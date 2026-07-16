FEBHI pide sustituir las pasarelas de madera de las playas por modelos europeos de polipropileno y PVC reciclado - FEBHI

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) ha reclamado la sustitución "urgente" de las tradicionales e "ineficaces" pasarelas de madera de las playas "por modelos europeos de polipropileno y PVC reciclado que garantizan el acceso autónomo directo al agua".

Según ha indicado esta organización, el actual es el momento de "revolucionar la accesibilidad en las playas españolas", para lo que ha solicitado "infraestructuras acordes al siglo XXI". Todo debido a que para "más de cuatro millones de personas con discapacidad y el creciente porcentaje de población de personas mayores", acercarse a la orilla del mar "sigue siendo una carrera de obstáculos insalvable", ha explicado.

Es en este contexto en el que FEBHI ha realizado este llamamiento "a los ayuntamientos de todo el litoral español", ya que considera que "es hora de dar un salto cualitativo hacia la accesibilidad universal mediante soluciones innovadoras, sostenibles y eficaces". Por contra, la madera "presenta graves inconvenientes", ya que "se deforma con la humedad y el sol; acumula astillas peligrosas; genera desniveles con el viento; y, debido a su grosor y peso, rara vez llega hasta la orilla del agua, obligando a los usuarios de sillas de ruedas a detenerse a decenas de metros del mar", ha asegurado.

La alterativa a este material son las citadas pasarelas de polipropileno y PVC reciclado, que ha sostenido que presentan "ventajas definitivas", como una superficie continua y lisa, que "evita baches y desniveles, permitiendo un rodaje suave y ergonómico para sillas de ruedas, andadores y cochecitos de bebé"; y una resistencia extrema, que soporta las inclemencias del tiempo "sin astillarse ni sobrecalentarse con el sol".

Además, ha expresado que esta opción ofrece acceso directo al agua, ya que se puede prolongar "de forma segura" sobre la arena húmeda llegando prácticamente hasta la orilla; y sostenibilidad, al estar "fabricadas con plásticos reciclados", lo que contribuye "a la economía circular y a la protección del ecosistema marino".

LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL ES UN SÍMBOLO DE EXCLUSIÓN

"No podemos seguir conformándonos con parches", ha aseverado el tesorero de FEBHI, Miguel Ángel Consuegra, quien ha añadido que "una pasarela de madera que se corta a mitad de la arena no es una solución, es un símbolo de exclusión". "Exigimos pasarelas de polietileno/PVC reciclado que permitan a una persona con movilidad reducida tocar el agua de forma autónoma, igual que cualquier otra persona", ha manifestado.

Al respecto, y poniendo de relieve que la plena accesibilidad "no es una utopía", esta entidad ha destacado los modelos de gestión de comunidades autónomas que han liderado esta transición. Así, ha señalado que el 'Plan de Accesibilidad en Playas' de Murcia, por el que diversos municipios han integrado zonas de sombra conectadas, puntos de asistencia con personal cualificado y pasarelas de materiales sintéticos de alta visibilidad y resistencia que facilitan enormemente el baño.

Por su parte, en el País Vasco, diferentes playas disponen de un diseño integral de accesibilidad. "La combinación de boyas de orientación cognitiva, rampas de hormigón/material reciclado perfectamente niveladas y plazas de aparcamiento prioritarias conectadas de forma directa demuestran que la orografía del norte no es excusa para la exclusión", ha explicado.