Archivo - Imagen de recurso de un páncreas. - CSIC - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) ha subrayado la importancia de reducir los factores de riesgo y fomentar el diagnóstico precoz para mejorar la prevención y el abordaje del cáncer de páncreas.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Páncreas, que se celebra el 19 de noviembre, la FEAD quiere concienciar sobre la importancia de reducir los factores de riesgo modificables, identificar a las personas con mayor predisposición a desarrollar esta enfermedad y favorecer su diagnóstico precoz.

El cáncer de páncreas es un tumor relativamente poco frecuente, pero uno de los mayores desafíos entre los cánceres digestivos debido a su elevada mortalidad y a las dificultades para detectarlo en fases iniciales. En España, se estima que en 2026 se diagnosticarán 10.405 nuevos casos.

Según la fundación, a pesar de los avances en el conocimiento de este tumor, su pronóstico continúa siendo desfavorable, con una supervivencia neta a cinco años situada en torno al 5 por ciento en España. Una de las principales razones es que suele diagnosticarse en fases avanzadas, cuando las posibilidades de tratamiento con intención curativa son más limitadas.

Aunque no existe una forma de prevenir completamente el cáncer de páncreas, la FEAD subraya que sí es posible actuar sobre determinados factores que aumentan el riesgo de desarrollarlo.

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo modificables, al que se suman la obesidad y el sedentarismo. Por ello, la FEAD recomienda evitar el tabaco, mantener un peso saludable mediante una alimentación equilibrada y practicar actividad física de forma regular.

Estas medidas, apunta la organización, pueden contribuir a reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad, además de aportar beneficios para la salud general.

"Uno de los principales problemas de este tumor es que en sus fases iniciales suele desarrollarse sin síntomas evidentes. Cuando aparecen, las manifestaciones pueden ser inespecíficas, como molestias abdominales, sensación de hinchazón, pérdida de apetito o cansancio, y confundirse con problemas digestivos mucho más frecuentes", ha explicado Ana García, experta de la FEAD y especialista de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Según la FEAD, existen, sin embargo, algunas señales que requieren valoración médica, especialmente cuando aparecen de forma persistente o sin una causa conocida, como la pérdida de peso involuntaria, el dolor abdominal que puede irradiarse hacia la espalda o la ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos).

También debe prestarse atención a la aparición reciente de diabetes, especialmente en personas de mayor edad cuando se acompaña de pérdida de peso inexplicada u otros síntomas digestivos.

Desde la FEAD se insiste en que estos síntomas no significan necesariamente que exista un cáncer de páncreas, pero sí es recomendable consultar con un profesional sanitario para identificar su causa.

IDENTIFICAR A LAS PERSONAS CON MAYOR RIESGO

Actualmente, no existen programas de cribado de cáncer de páncreas recomendados para la población general. Las estrategias de detección precoz se dirigen fundamentalmente a personas con un riesgo especialmente elevado de desarrollar la enfermedad.

Entre ellas se encuentran aquellas con determinadas mutaciones genéticas asociadas al cáncer de páncreas o con antecedentes familiares relevantes, incluso cuando no se ha identificado una alteración genética concreta.

En estos casos, los expertos subrayan que conocer los antecedentes familiares y consultar con los profesionales sanitarios permite valorar la necesidad de asesoramiento genético o de vigilancia especializada mediante pruebas como la resonancia magnética o la ecoendoscopia.

Paralelamente, la investigación está avanzando en el conocimiento de las lesiones precursoras del cáncer de páncreas y en el desarrollo de nuevas herramientas, como los biomarcadores en sangre, que podrían facilitar su detección en fases más tempranas, aunque todavía necesitan mayor validación.

Desde la FEAD se recuerda que, mientras se avanza en estas investigaciones, reducir los factores de riesgo modificables, identificar a las personas con mayor predisposición y consultar ante síntomas persistentes o inexplicados son las principales medidas disponibles para contribuir a la prevención y favorecer la detección temprana de esta enfermedad.