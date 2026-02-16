La Fe reúne a expertos de toda España para impulsar la medicina personalizada en cáncer pediátrico en el SNS

IIS La Fe - IIS LA FE

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) ha acogido el Stakeholder Forum Sehop-Pencil, una jornada que ha reunido a investigadores, profesionales clínicos, asociaciones de pacientes, industria y responsables institucionales de toda España con el objetivo de avanzar en la implementación de la medicina personalizada en cáncer pediátrico en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y garantizar el acceso equitativo a estas herramientas para todos los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, independientemente de su lugar de residencia.

El encuentro se ha enmarcado en el proyecto Sehop-Pencil, impulsado por la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (Sehop) y coordinado por el Hospital Universitario Vall d'Hebron y el Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR), financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según ha informado el IIS La Fe en un comunicado.

Desde su inicio en 2022, el proyecto ha trabajado para integrar "de forma homogénea" la medicina de precisión en el diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil en España. La jornada ha contado con la participación de la comisionada para el Perte para la Salud de Vanguardia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; la directora del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán; la directora general de Investigación e Innovación de la Conselleria de Sanidad, Mariola Penadés, y el gerente del Hospital Universitari i Politècnic La Fe, José Luis Poveda.

Durante la jornada se ha puesto de manifiesto la existencia de "desigualdades territoriales" en el acceso a estudios moleculares y genómicos, una situación "que ha condicionado las opciones diagnósticas y terapéuticas de muchos pacientes pediátricos", señala el centro.

Las personas expertas han coincidido en la necesidad de incorporar "plenamente" la medicina personalizada a la cartera de servicios del SNS, "de manera homogénea en todas las comunidades autónomas, para evitar inequidades y asegurar una atención de calidad en todo el territorio".

850 ESTUDIOS GENÉTICOS

En este contexto, se han presentado los avances del proyecto Sehop-Pencil, que ya ha incluido a más de 600 pacientes pediátricos y ha permitido realizar 850 estudios genéticos y de pacientes, así como la creación de comités moleculares multidisciplinares que han facilitado la interpretación de resultados y la toma de decisiones clínicas basadas en la biología molecular de cada tumor.

El programa del foro ha abordado el estado actual de la medicina personalizada en cáncer pediátrico, con ponencias sobre el panorama nacional e internacional, y ha analizado modelos de éxito, como el caso de Francia, junto con los planes de implementación en España y en distintas comunidades autónomas.

En este marco, se ha destacado la contribución del Hospital Universitari i Politècnic La Fe y el IIS La Fe, que han incluido a 44 niños y adolescentes con cáncer en el proyecto, realizando secuenciaciones de tumores y estudios genéticos de línea germinal que han permitido ajustar los tratamientos a las características específicas de cada paciente y reducir la toxicidad de las terapias.

El Stakeholder Forum Sehop-Pencil ha servido también como "espacio de diálogo y reflexión conjunta" entre profesionales sanitarios, investigadores, responsables institucionales, industria y asociaciones de pacientes. La mesa redonda final ha puesto el foco en las expectativas y necesidades de los distintos agentes implicados, subrayando la importancia de la colaboración y la coordinación para trasladar los avances científicos a la práctica clínica habitual.

Como conclusión, los participantes han coincidido en que la medicina personalizada representa una "oportunidad clave" para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los menores con cáncer, y en la necesidad "de seguir trabajando de forma coordinada para que su implementación en el SNS sea una realidad accesible para todos los pacientes pediátricos en España".

La medicina personalizada o de precisión adapta el diagnóstico y tratamiento del cáncer a las características genéticas y moleculares de cada tumor. Este enfoque permite seleccionar terapias "más eficaces y menos tóxicas, mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes". En el cáncer pediátrico, donde los tumores presentan particularidades biológicas propias, su aplicación resulta clave para avanzar hacia una atención más precisa, innovadora y equitativa en todo el Sistema Nacional de Salud.

Cada año se diagnostican alrededor de 100 casos nuevos de cáncer infantil (0- 14 años) en España. Los tumores más frecuentes son leucemias, linfomas y tumores de sistema nervioso central, siempre según datos del Registro Nacional de Tumores Infantiles Reti-Sehop, con sede en València.