FAMMA resalta que la Atención Temprana en menores evita discapacidades y mejora el desarrollo infantil

El presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapcidad Física y Orgánica (FAMMA), Javier Font, durante el encuentro informativo Bidafarma ‘La farmacia madrileña ante los nuevos retos de la sociedad’, en el Hotel Hyatt Regency Hesperia, - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA Cocemfe Madrid) advierte de que la intervención temprana "cambia trayectorias de vida" y "evita que las dificultades de hoy se conviertan en discapacidades mayores mañana".

Así lo muestra el modelo de intervención realizado en el Centro de Atención Temprana y Tratamientos 'Pasito a Pasito', que atiende a menores con distintos niveles de necesidad. Los progresos observados afectan directamente al desarrollo y a la calidad de vida de los menores. Se ven mejoras en comunicación, conducta, atención, autonomía y adaptación escolar; son avances que reducen el riesgo de fracaso educativo y de dependencia futura.

Este modelo de intervención "demuestra que cuando el apoyo llega a tiempo, los avances de los menores son reales, medibles y sostenibles", ha afirmado el presidente de FAMMA Cocemfe Madrid, Javier Font, quien ha destacado el impacto social y terapéutico del Centro.

Actualmente, el 44 por ciento de los casos atendidos presentan necesidades graves, mientras que el 56 por ciento corresponden a dificultades leves o moderadas. Esto demuestra que el recurso está preparado tanto para prevenir como para intervenir en situaciones de mayor impacto funcional. En los casos leves o moderados, las familias empiezan a percibir mejoras a partir de la quinta sesión, mientras que en los casos graves los avances se hacen evidentes en torno a la décima.

"El 69% de los menores atendidos tiene más de seis años, lo que refleja que las necesidades no desaparecen al finalizar la etapa de atención temprana. Nuestro modelo permite acompañar a las familias hasta los 12 años cuando la evolución lo requiere, evitando retrocesos y cronificación", ha afirmado Font, quien ha destacado también la continuidad asistencial como uno de los valores diferenciales del centro.

En la actualidad, el 89% de los menores recibe ayudas directas del propio centro, porque ya que la situación económica no puede ser una barrera. La intervención temprana es una inversión social que evita costes mucho mayores en el futuro.

El grado de confianza en el servicio también refleja su consolidación. El 17 por ciento de los nuevos casos llega por recomendación directa de otras familias, y entre el 65 y el 70 por ciento proceden de derivaciones de colegios, servicios sociales y profesionales sanitarios. "Eso significa que el modelo funciona y que el entorno profesional confía en 'Pasito a Pasito'", ha afirmado desde FAMMA.

Asimismo, las encuestas de satisfacción muestran valoraciones muy positivas por parte de las familias. "Destacan la cercanía del equipo, la profesionalidad y la calidad de las instalaciones. Pero, sobre todo, valoran que sus hijos avanzan", han añadido.

La atención temprana no solo mejora el desarrollo de los menores, aumenta sus oportunidades educativas y sociales, reduce la necesidad de apoyos futuros y genera un importante retorno para el sistema público. "Invertir en intervención temprana es invertir en inclusión, autonomía y sostenibilidad social. Con iniciativas como 'Pasito a Pasito', FAMMA Cocemfe Madrid refuerza su compromiso con las familias y con un modelo de atención que combina calidad técnica, impacto terapéutico y accesibilidad económica", concluyen.