Las familias: el eje principal del cuidado y gestión del cáncer

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MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las familias son "parte activa" del proceso de la enfermedad oncológica, ya que son el eje principal del cuidado y de la gestión del cáncer, según la enfermera y miembro de la Junta Directiva de la SEEO y supervisora en la Clínica Universidad de Navarra, Nerea Elizondo, que ha participado en la IV Jornada Formativa en Enfermería Oncológica, organizada por la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO).

"Puede afirmarse que el cáncer es una experiencia familiar que no impacta únicamente en el paciente, sino que va más allá. La familia, junto con el paciente, pasa a ser una unidad propia de cuidado con sus propias necesidades en todas las esferas, física, psicoemocional, socioeconómica y espiritual", ha añadido.

En esta jornada, que ha reunido a 180 enfermeras oncológicas, han podido ampliar conocimientos en cuidados, diagnóstico, tratamientos, acceso vascular e inteligencia artificial, además de compartir espacios de debate.

La presidenta de la SEEO, Ángeles Peñuelas, ha reivindicado que el paciente oncológico necesita enfermeras formadas, actualizadas y, sobre todo, unidas.

"Estamos en estas jornadas para debatir sobre los nuevos métodos del cuidado oncológico y, sobre todo, para fortalecer esa red humana y profesional que es nuestra mayor actividad en la sociedad", ha declarado.

El profesor adjunto de la Universidad Pontificia de Comillas, y exmiembro de la Junta directiva, Julio de la Torre, ha recordado que en los últimos 8 años la SEEO ha tenido un "crecimiento exponencial que ha supuesto el reconocimiento de la enfermería oncológica española a nivel internacional".

AL ENTORNO CERCANO DEL PACIENTE

Por su parte, las doctoras de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra, Nuria Esandi y Cristina Alfaro, han detallado que el cáncer no solo afecta a la persona que lo padece, sino que afecta a todo el entorno cercano del paciente.

Esandi y Alfaro, en este sentido, han presentado un proyecto para que los profesionales de enfermería se dirijan no solo a pacientes, sino que cuiden de "toda la unidad familiar".

Cristina Alfaro ha comentado que en la primera fase del proyecto realizaron un análisis del contexto de la práctica clínica para conocer cómo se cuida a la familia en la actualidad, y que, posteriormente, desarrollaron una capacitación a profesionales de enfermería en el enfoque sistémico familiar.

La tercera ponente ha sido la enfermera del Hospital Universitario Central de Asturias, Carolina Samalea, que ha explicado que es importante saber qué sensación se tiene como enfermera cuando se está con un paciente en su fase final de la vida.

"Acompañar al paciente lo suficientemente cerca para que no se sienta solo y lo suficientemente lejos, como para que la enfermera no salga devastada", ha expuesto.

SALUD SEXUAL EN LOS PACIENTES

La mesa 'Retos en la sexualidad en el cáncer urogenital masculino' ha estado a cargo de la directora del Instituto Iberoamericano de Sexología, Francisca Molero Rodríguez, que ha comentado que la salud sexual debe ser una "pieza clave" en la recuperación integral del paciente.

"La supervivencia y la calidad de vida de los pacientes oncológicos ha aumentado, pero la esfera sexual sigue siendo un tema poco abordado en las consultas", ha sumado.

Molero, en este sentido, ha destacado que existe una escasa evaluación de la sexualidad debido a la falta de formación de los profesionales y a una tendencia a priorizar la supervivencia biológica sobre el bienestar emocional y relacional del individuo.

Otro de los ponentes en las jornadas ha sido el enfermero y director del Área de Relaciones Públicas y Portavocía del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, Pedro Soriano, quien ha apuntado que la tecnología no puede sustituir el valor de las conexiones humanas, pero que "es imprescindible tejer una red sólida de enfermeras investigadoras a nivel nacional, otorgándoles voz, rostro y nombre para consolidar referentes con los que identificarnos".