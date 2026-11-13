Archivo - Experto asegura que los familiares de personas con patología dual no suelen contar con información suficiente - WILDPIXEL/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Instituto de Adicciones de Madrid Salud, el doctor Pablo Vega, ha señalado que las familias de las personas con patología dual "suelen ser las primeras en detectar que algo no va bien, las que acompañan durante las crisis y las que mantienen el apoyo cuando aparecen las dificultades", pero "muchas veces se encuentran solas, sin información suficiente y sin saber cómo actuar".

Ello "no significa que no existan recursos de atención familiar, sino que es necesario darles mayor visibilidad, facilitar el acceso a los mismos y garantizar que éstos respondan a las necesidades específicas de las familias", ha declarado durante la celebración en Madrid de nueva edición del 'Foro sobre Familias, Adicciones y Patología Dual', en el que ha puesto de manifiesto que "cuidar a las familias es una necesidad asistencial".

El encuentro, organizado por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud y la Fundación Patología Dual, ha contado también con la intervención del vicepresidente de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), el doctor Pablo Vega, quien ha destacado que el Ayuntamiento de Madrid cuenta con una red especializada de atención a las adicciones y la patología dual, integrada por los siete Centros de Atención a las Adicciones (CAD) del Instituto.

"Estos siete centros ofrecen atención integral mediante equipos multidisciplinares de Medicina, Psicología, Enfermería, Trabajo Social y Terapia Ocupacional", ha continuado, para añadir que "la intervención familiar forma parte del trabajo de los CAD e incluye orientación, apoyo psicológico y social, intervención individual o grupal según las necesidades y acompañamiento durante el proceso terapéutico". "También existe el Servicio de Orientación Familiar, dirigido especialmente a familias de adolescentes y jóvenes", ha explicado.

En este sentido, ha sostenido que "la coexistencia en una misma persona de una adicción y otro trastorno mental cambia profundamente la vida de la familia que le rodea, que se llena de preocupación e incertidumbre". "Muchas familias viven pendientes de lo que pueda ocurrir: sintiéndose culpables por estos trastornos mentales, pensando si su hijo va a volver a consumir, si acudirá al tratamiento, si aparecerá una nueva crisis o si podrá recuperar su autonomía", ha apuntado.

"Esta situación puede provocar ansiedad, tristeza, agotamiento emocional, conflictos de pareja, problemas económicos e incluso aislamiento social", ha proseguido, para agregar que "a ello se suma el estigma que todavía acompaña tanto a las adicciones como a otros trastornos mentales". Debido a ello, es "fundamental" explicar a las familias "que las adicciones son trastornos mentales que coexisten con otros trastornos mentales y que necesitamos comprender y tratar conjuntamente ambas condiciones", ha afirmado.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PSICOEDUCACIÓN FAMILIAR

Así, Vega ha declarado que se debe apostar por "generalizar programas específicos de psicoeducación familiar, espacios de apoyo psicológico, grupos de ayuda mutua y profesionales de referencia que orienten a las familias durante todo el proceso y que les enseñen herramientas prácticas para comunicarse mejor, establecer límites saludables o saber cómo actuar ante una crisis y cómo acompañar sin asumir responsabilidades que corresponden a la persona afectada y a los profesionales". "No se trata de convertir a los familiares en terapeutas, sino de darles conocimientos y herramientas para que puedan ayudar sin dejar de cuidarse a sí mismos", ha subrayado.

Sin embargo, "en muchos lugares sigue existiendo una separación entre los dispositivos de salud mental y los de adicciones, y muchos pacientes y sus familias no encuentran la entrada correcta al sistema sanitario", ha indicado, por su parte, el miembro del Grupo de Investigación de Neurociencias y Salud Mental del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y presidente de la Fundación Patología Dual, el doctor Néstor Szerman.

A su juicio, la situación "puede provocar que una familia tenga que acudir a diferentes servicios, contar repetidamente la misma historia o recibir indicaciones que no siempre están suficientemente coordinadas". "En ocasiones, son los propios familiares quienes terminan intentando coordinar a los profesionales y los tratamientos", ha explicado al respecto, tras lo que ha pedido "una atención coherente, integrada y continuada".