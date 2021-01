La familia de un niño con Síndrome de West lanza una campaña para recaudar fondos para su tratamiento

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La familia de Adrián, un niño diagnosticado con la encefalopatía epiléptica conocida como Síndrome de West, ha lanzado una campaña en GoFundMe con el fin de recaudar un total de 30.000 euros para poder trasladarse desde República Dominicana, donde residen, hasta Barcelona, para tratarse en el Hospital Sant Joan de Déu con un especialista en la enfermedad.

Desde los tres meses, a Adrián se le diagnosticó con el síndrome de West, un trastorno caracterizado por las convulsiones propias de la epilepsia y retraso psicomotor. El pequeño padece, además, hipotonía, es decir, falta de tono muscular, por lo que no sostiene bien la cabeza y tiene poca movilidad en sus brazos. Con 15 meses, aún no se sienta solo, no gatea y reconoce pocos sonidos.

"Sus padres se dejan la piel para que la medicación que toma ahora no le falte, pero ellos no tienen los recursos para pagar todo el proceso que le daría una esperanza a nuestro pequeño Adrián", expresa Evelyn Angelica Peña Reyes, tía de Adrián, impulsora de la campaña. "Cuando logra sonreír, en la familia lo celebramos con mucha alegría", manifiesta, y añade que Adrián balbucea, ya que aún no ha podido decir su primera palabra.

Buscando una vía para tratar a Adrián y que sus convulsiones puedan ceder, y para tener una mejor calidad de vida, la familia se comunicó con el Hospital Sant Joan de Déu y, en concreto, con un especialista que les ofreció la posibilidad de hacerse unos estudios en profundidad. "Nos dieron el presupuesto de todo los estudios que le harán, aparte de la estancia y el tratamiento a seguir", concluye Evelyn Peña. De momento, han conseguido recaudar 1.800 euros.