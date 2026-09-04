Fallece un hombre de 88 años ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva por fiebre del Nilo Occidental

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÉRIDA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 88 años de edad que se encontraba ingresado por fiebre del Nilo Occidental en el Hospital de Don Benito-Villanueva ha fallecido, con lo que ya son dos las víctimas que ha provocado el virus en lo que va de año en Extremadura.

Asimismo, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este viernes, 4 de septiembre, un nuevo caso, un varón de 47 de la localidad de Don Benito, detectado por el Banco de Sangre de Extremadura.

Con este último, se han registrado 34 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, un paciente continúa ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, otro en el Hospital de Mérida y otro en el Hospital Universitario de Cáceres. También se notifica el alta de uno de los ingresados en el hospital de Don Benito.

Cabe recordar que en el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.