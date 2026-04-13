FAECAP denuncia que solo 2.520 de las 18.600 enfermeras familiares están trabajando como especialistas en España - FAECAP

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP), Esther Nieto, ha denunciado que, de las 18.060 enfermeras familiares y comunitarias existentes en España, solo 2.520 están trabajando como especialistas en la actualidad ocupando plazas estructurales, ante lo que ha reclamado una implantación "urgente" de la misma.

"Implantar de forma urgente la especialidad en todas las comunidades autónomas" es la petición que ha realizado durante la presentación del informe 'La Enfermera Familiar y Comunitaria: pieza clave para la sostenibilidad y liderazgo de la Atención Primaria en España", cita celebrada en el marco de la reciente celebración del Día Nacional de la Atención Primaria, que se conmemora cada 12 de abril.

Según ha indicado Nieto, la Enfermería Familiar "no es una propuesta de futuro", ya que está "regulada desde 2005" y cuenta con su programa formativa "desde 2010". "El problema es la falta de implantación real y homogénea en el Estado", ha insistido, para añadir que "en la mayoría" de regiones "no hay puestos estructurales específicos ni bolsas, ni ofertas públicas".

Las enfermeras especialistas "son contratadas como generalistas sin complementos", ha subrayado, destacando que "solo cuatro comunidades autónomas han iniciado pasos" para cambiar esta coyuntura, siendo estas Aragón, Galicia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. A su juicio, las plazas necesarias de especialista son las 33.000 generalistas existentes en España.

UNA INVERSIÓN DE 429 MILLONES EN FORMAR A CASI 8.000 PROFESIONALES

De hecho, la máxima representante de la organización convocante ha subrayado que "España ha invertido más de 429 millones de euros en formar a casi 8.000 enfermeras" vía Enfermera Interna Residente (EIR), que se suman a las que obtuvieron la especialidad por reconocimiento profesional. "En muchos casos, no pueden ejercer", lo que es "un desperdicio de talento", ha explicado, ante lo que ha declarado que un cambio de rumbo en este sentido supondría "una decisión estratégica para mejorar la calidad" del sistema sanitario.

Además, ha destacado el "valor diferencial" de la enfermera especialista por su atención al paciente "a lo largo del tiempo" y por "anticiparse a problemas de salud", ya que "lidera el abordaje en enfermedades crónicas y en fragilidad y dependencia". Por tanto, considera que "desarrolla un papel clave en la prevención de las enfermedades".

"Este es el modelo de cuidados que necesita nuestro país", ha continuado, para agregar que el mismo es exigible si se quiere "una Atención Primaria fuerte y resolutiva". "Hay que reconocer que la complejidad actual exige formación especializada", ha puesto de manifiesto, tras lo que ha declarado que existe "frustración" entre estas sanitarias por la situación actual.

ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DEL MEDICAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

Junto a ello, Nieto ha reclamado cambios legislativos, como "la actualización de la Ley del Medicamento y el desarrollo de la prescripción enfermera". "Tenemos competencias claras para resolver gran parte de la demanda y, sin embargo, la implantación de la prescripción enfermera está siendo desigual", ha declarado.

"Muchas comunidades autónomas no permiten el acceso real a la receta electrónica por parte de las enfermeras", lo que se traduce en "una pérdida de eficacia del sistema", ha continuado, al tiempo que se ha referido a la importancia de "la ley estatal de ratios", que debe garantizar "unos mínimos seguros" para conseguir "continuidad" y "equidad".

Así, la tasa actual de enfermeras en Atención Primaria se sitúa en 0,7 por cada 1.000 habitantes, lejos del estándar de una a 1,2 que se considera necesario para garantizar una atención integral, continuada y de calidad. Por ello, se tardarán entre 22 y 29 años en alcanzar la ratio media europea, ya que hacen falta 100.000 enfermeras adicionales, según cifras del Ministerio de Sanidad.

Por último, y al tiempo que se ha indicado que es necesario el incremento de la oferta formativa hasta alcanzar las 4.000 plazas EIR anuales en 2030, se ha mostrado favorable a la aprobación del Proyecto de Ley de Estatuto Marco, el cual es "una oportunidad de modernizar el sistema y ordenar las categorías profesionales". No obstante, a ello hay que añadir que son "necesarias medidas reales en Atención Primaria", ha concluido.