Facua asegura que las mujeres del cribado de cáncer que han sufrido retrasos pueden "exigir indemnizaciones"

Rubén Sánchez, secretario general de Facua nacional, e Isabel Moya, directiva de Facua Andalucía, han presentado este lunes una plataforma para las mujeres que estén afectadas por lo que han calificado de "negligencia" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la comunicación del programa de detección precoz del cáncer de mama.

En la rueda de prensa ofrecida, han criticado la "opacidad" del Gobierno andaluz sobre las "irregularidades" que "han provocado que miles de usuarias no hayan sido informadas de que sus mamografías tenían resultados dudosos". Facua ha advertido del derecho a exigir indemnizaciones que asiste a las mujeres cuya enfermedad se haya agravado como consecuencia de no haber recibido en los debidos plazos su diagnóstico o una comunicación de que debía realizarse una prueba complementaria.

"Es un insulto a la ciudadanía que tras estallar el mayor escándalo en la sanidad pública andaluza de la democracia, el Gobierno autonómico esté jugando a rediseñar cada día su estrategia de comunicación y en menos de una semana haya dado cuatro versiones de lo ocurrido", ha lamentado Sánchez.

"Resulta inexplicable que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, diga ahora que pide sinceras disculpas por lo ocurrido cuando el presidente Moreno acababa de asegurar que el SAS decidió ocultar a miles de mujeres que sus mamografías arrojaban resultados dudosos por no generarles ansiedad", ha señalado el secretario general de Facua, que ha tildado de "disparatada" esta versión del presidente de la Junta y "contradictoria con otras declaraciones" en las que decía lamentar "profundamente estos errores".

Además, Sánchez ha indicado que "el mero hecho de que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, inventase que sólo habían dos o tres casos y acusase de manipulación a las víctimas que destaparon el escándalo son motivos más que suficientes para ser cesada".

"¿Con qué versión debemos quedarnos ahora?", ha preguntado Sánchez, "¿con esta nueva de que el Gobierno andaluz pide disculpas, lo que representa por tanto que ha incumplido la normativa y los protocolos sanitarios? ¿O nos quedamos con la de que no se ha producido ningún error y que esta gravísima opacidad que ha puesto en riesgo la vida de numerosas mujeres había sido premeditada?".

Por su parte, Isabel Moya ha criticado que "los protocolos que sigue el Servicio Andaluz de Salud para comunicar o no los resultados de pruebas de cáncer, sean o no concluyentes sus resultados, son secretos, no están publicados". La directiva de Facua Andalucía ha puesto de manifiesto también la "ambigüedad" de la normativa sobre la información a los pacientes.

"Dado que no existen otras normas que desarrollen cómo y en qué plazos tienen los usuarios derecho a ser informados de las conclusiones de sus pruebas diagnósticas, solo cabe interpretar que se aplican los 30 días establecidos en el decreto de 2024 y que la comunicación tiene que llegar por escrito a su domicilio".

Se trata del Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.