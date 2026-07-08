FACME cierra su primer programa de formación pública con más de 41.000 cursos superados por médicos del SNS - FACME

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha cerrado su primer programa de formación médica continuada financiado con fondos públicos con 41.909 cursos superados por 10.428 profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), según el balance presentado este martes por la organización.

La iniciativa, financiada por el Ministerio de Sanidad a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation EU, ha permitido ofrecer 20 cursos 'on line' gratuitos diseñados e impartidos por las sociedades científicas integradas en FACME, con una media de cuatro acciones formativas completadas por cada participante.

Los cursos, de 25 horas de duración, cuentan con doble acreditación: créditos universitarios ECTS mediante la UNED y acreditación europea de Formación Médica Continuada (ECMEC), homologable a los créditos del sistema nacional de formación continuada.

Entre las materias con mayor demanda destacan el manejo del dolor agudo y crónico, la aplicación de herramientas de inteligencia artificial a la práctica clínica, la actualización en insuficiencia cardiaca y la atención al final de la vida.

"Esta experiencia demuestra que existe un modelo eficaz para impulsar la actualización científica de los médicos especialistas. Las Administraciones Públicas tienen la responsabilidad de financiar la formación continuada de sus profesionales sanitarios y las sociedades científicas somos el cauce natural para garantizar una formación rigurosa, independiente y vinculada al conocimiento generado en cada especialidad", señala la doctora Cristina Avendaño, presidenta de FACME.

Para FACME, la experiencia de este programa formativo demuestra la eficacia de un modelo de financiación pública que permite canalizar recursos directamente hacia las organizaciones científico-médicas de referencia para el desarrollo profesional de los especialistas. Por ello, la Federación considera necesario dar continuidad a esta iniciativa y consolidarla como una línea estable de financiación de la formación médica continuada, transparente e independiente, en beneficio de los profesionales y del Sistema Nacional de Salud.