Extensión del cáncer de pulmón microcítico e intervalo libre de quimioterapia, claves en supervivencia, según un estudio

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha llevado a cabo un estudio que ha identificado "tres factores especialmente relevantes para la supervivencia" en cáncer de pulmón microcítico (CPM), que son "la extensión de la enfermedad en el momento del diagnóstico, el estado funcional del paciente y el intervalo libre de quimioterapia", siendo este último "el tiempo transcurrido entre la finalización de la primera línea basada en platino y la recaída tumoral".

"El cáncer de pulmón microcítico sigue representando uno de los mayores retos en Oncología torácica", ha indicado el presidente de esta institución y primer autor de este trabajo, el doctor Mariano Provencio, que ha añadido que "el hecho de que casi siete de cada 10 pacientes sean diagnosticados cuando la enfermedad ya se ha extendido pone de manifiesto su agresividad y la dificultad para lograr un control prolongado de la enfermedad".

Por ello, ha destacado que estudios como el llevado a cabo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Lung Cancer' y que es, a juicio del GECP, "una de las mayores investigaciones realizadas en España sobre pacientes de CPM tras la progresión a la primera línea de tratamiento", permiten "conocer mejor qué factores condicionan la evolución de los pacientes" y dónde es necesario "concentrar los esfuerzos para mejorar su pronóstico".

En este sentido, desde esta entidad han expuesto que la investigación "analiza datos de 1.284 pacientes incluidos en el Registro de Tumores Torácicos (RTT) del GECP, un registro observacional multicéntrico que constituye la mayor base de datos española sobre cáncer de pulmón y otros tumores torácicos". Este "recoge información clínica, molecular, genética y de resultados en vida real procedente de hospitales de todo el país, lo que permite caracterizar la enfermedad y evaluar su manejo en condiciones asistenciales habituales", han explicado.

CERCA DEL 70% DE PACIENTES PRESENTAN ENFERMEDAD EXTENSA EN EL DIAGNÓSTICO

"Los resultados confirman que el cáncer de pulmón microcítico continúa siendo uno de los tumores pulmonares con peor pronóstico", y es que han insistido en que "cerca del 70 por ciento de los pacientes presentaban enfermedad extensa en el momento del diagnóstico". "Tras la progresión a la primera línea, los resultados clínicos siguieron siendo limitados pese a los tratamientos disponibles", han declarado.

Además, han manifestado que "los pacientes cuya enfermedad reapareció más de 90 días después de finalizar la quimioterapia obtuvieron una supervivencia global significativamente superior a la de aquellos que progresaron antes de ese periodo". Los diagnosticados inicialmente en estadios limitados "presentaron mejores resultados que aquellos con enfermedad extensa", han afirmado.

Precisamente sobre esta, el estudio constata, como ha expresado el GECP, que "la quimioterapia basada en platino continúa siendo la estrategia más utilizada en segunda línea en España". "Aunque en los últimos años se ha observado una incorporación progresiva de la inmunoterapia, los investigadores destacan que las opciones terapéuticas disponibles siguen siendo insuficientes para mejorar de forma significativa el pronóstico de estos pacientes", ha manifestado.

"Los datos obtenidos por nuestro Registro confirman que seguimos teniendo una importante necesidad clínica no cubierta en el cáncer de pulmón microcítico", ha asegurado Provencio, al tiempo que ha apuntado que "identificar los factores pronósticos y conocer cómo se comporta la enfermedad fuera de los ensayos clínicos resulta fundamental para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas".