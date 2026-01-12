La exposición prolongada al frío y el calzado inadecuado son las causas más frecuentes del sabañón

Archivo - Imagen de una consulta de Podología - ICOPCV - Archivo

VALÈNCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas muy frías, como las que estamos viviendo en las últimas semanas, son un factor negativo para la salud de los pies, por lo que requiere protegerlos adecuadamente, según advierte el Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) que ha ha explicado que la afección más común en los pies relacionada con las bajas temperaturas es el eritema pernio o sabañón y la causa más común de su aparición es estar expuesto durante un largo periodo de tiempo al frío y no utilizar un calzado adecuado.

Al respecto, el podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV, Jorge Escoto, explica que los sabañones son un tipo de lesión transitoria provocada por una vasoconstricción a causa del frío y una mala circulación. La forma en la que se manifiesta es un enrojecimiento o inflamación en los pies que provoca dolor y picor y, en casos con mayor complicación, pueden derivar en ampollas y heridas.

Por ello, señala que estos días de bajas temperaturas se debe tomar precauciones como el uso de un calzado que proteja del frío, con suela aislante y con buen agarre para evitar resbalones. En algunas zonas, el frío va unido a humedad principalmente por la noche y a primera hora de la mañana, por lo que este calzado "debe aislar el frío y a la vez ser transpirable porque, en caso contrario, el pie podría sudar y eso enfriará los pies".

Desde el ICOPCV se ha resaltado que esta patología afecta principalmente a personas mayores y niños. Junto con el frío y el calzado inadecuado, otros condicionantes que predisponen a padecer sabañones son el sedentarismo, fumar o una dieta desequilibrada. Además, también favorece la aparición de eritema pernio pasar de un lugar muy frío a poner los pies junto a una fuente de calor directa como un brasero.

Para evitar los síntomas de congelación en los miembros inferiores es fundamental fomentar una buena circulación sanguínea por lo que es aconsejable no pasar demasiado tiempo sentado y mover las piernas, tomar alimentos ricos en magnesio, calcio, vitaminas E, K y C, evitar la cafeína porque comprime los vasos sanguíneos y no fumar. Además, se aconseja utilizar calcetines de fibras naturales o bioreguladoras que no opriman el tobillo.

Desde el ICOPCV se aconseja si se detecta la aparición de sabañones acudir al podólogo para aplicar el tratamiento más adecuado y acelerar en la medida de lo posible su recuperación, ya que pueden ser "extremadamente dolorosos" y "dificultar la marcha normal de las personas que lo padecen".