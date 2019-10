Expertos ven "incomprensible" que España no haya regulado todavía el uso del cannabis medicinal

Publicado 10/10/2019 13:04:58 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los autores de la obra 'Usos medicinales del cannabis. ¿Qué sabemos de sus propiedades curativas?', liderado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ven "incomprensible" que España no haya regulado todavía por Ley el uso medicinal del cannabis para ciertas patologías donde existe evidencia científica que avala su uso.

"En España, estamos en una situación incomprensible comparados con otros países de nuestro entorno", ha lamentado una de las responsables del libro, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, quien ha expuesto que en nuestro país se dan la mayoría de las circunstancias para legalizar el cannabis con fines médicos, salvo la voluntad política: "Tenemos la sensación de estar jugando al Día de la Marmota desde 2013, pero estamos dispuestos a volver a intentar una Proposición de Ley al respecto".

A su juicio, en primer lugar, ya existe un marco internacional de las Naciones Unidas (ONU) para regularizar este tipo de sustancias en materia médica, no así en su uso recreativo; tampoco habría que cambiar la Ley del Medicamento, que "ya es suficientemente amplia". "En este ordenamiento jurídico interno caben todas las posibilidades para regularlo, no hace falta modificarlo", ha asegurado.

Por otra parte, ha insistido en la necesidad de defender el derecho a la salud y a la dignidad de los pacientes. "Este no es un derecho a la libertad. Sino que es contrario a la dignidad mantener a una persona con dolor si hay algo que la puede aliviar", ha denunciado, poniendo el énfasis en que la planta del cannabis "ha estado demonizada por razones racistas desde finales del siglo XIX".

"No hemos salido todavía de esta situación, aunque las cosas están empezando a cambiar", ha celebrado, resaltando que "las posibilidades económicas son espectaculares" y que el cannabis medicinal "no tiene graves efectos sobre la salud pública" de la ciudadanía. En este sentido, otro de los autores de la obra, José Antonio Ramos, ha pedido a los médicos que se "informen" sobre la evidencia científica disponible sobre el cannabis medicinal para poder ofrecer "mejores" tratamientos a los pacientes. "Algunos médicos no tienen los conocimientos adecuados sobre el tema. Queremos que aprendan lo mejor posible la aplicación de estos medicamentos", ha insistido.

EL CANNABIS Y EL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE

Tal y como ha resaltado el profesor Manuel Guzmán, que también ha participado en la elaboración del libro, el cannabis es "una de las primeras plantas usadas por la humanidad con fines medicinales, hace ya seis milenios". "En los años 30 empezó a restringirse su uso, en los 60 comenzó el estudio sobre sobre los componentes de la planta y los primeros fármacos cannabinoides", ha explicado. Así, ha apuntado que su historia ha estado marcada por dos fuerzas contrapuestas: "la prohibición y la investigación científica".

Gracias a esta labor investigadora, el doctor señala que se conocen "bastante" los principales compuestos de esta planta. Sin embargo, ha lamentado que "hay muchas cosas que áun no se saben". "Sería deseable conocer en los próximos años más aspectos del sistema endocannabinoide para poder ofrecer mejores tratamientos", ha explicado.

Sobre este sistema, el experto ha detallado que "no parece absolutamente crucial sobre la vida". "En experimentos, con peces o anfibios que carecen de este sistema, se ha comprobado que pueden sobrevivir pero viven peor. En enfermedades crónicas, se ha comprobado que hay disfuncionalidad en su funcionamiento, aunque todavía no sabemos si es causa de la patología o consecuencia", ha apostillado.

En relación a la obra, el decano de la Medicina de la Universidad Complutense, Javier Arias Díaz, ha resaltado que se publica en "un entorno inundado de información, que lleva a la confusión". "Es una obligación de las instituciones académicas contribuir a decir lo que se conoce realmente de este tema. El público se da cuenta de que casi ninguna de las fuentes más a su alcance es fiable. Este es un libro magnífico y multidisciplinar", ha concluido.