Expertos urgen a implantar procedimientos que aseguren un retorno organizado tras una baja por salud mental

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de distintos ámbitos, tanto públicos como privados, urgen a implantar procedimientos que aseguren un retorno organizado y centrado en las personas tras una baja por salud mental.

Así lo han manifestado durante la jornada técnica 'Salud mental y retorno al trabajo', organizada en Barcelona por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo científico-técnico del Ministerio de Trabajo y Economía Social especializado en prevención de riesgos laborales.

Durante el acto, profesionales de organizaciones públicas y privadas han debatido sobre las dificultades que enfrentan las personas trabajadoras tras una baja prolongada por motivos de salud mental y las estrategias y procedimientos más efectivos para garantizar una reincorporación laboral segura y sostenible.

"Un retorno exitoso y sostenible requiere procedimientos claros y consensuados, tiempo para adaptarse y un acompañamiento que contemple los distintos niveles de intervención. No hablamos de intervenciones aisladas, sino de programas interdisciplinares basados en el respeto, la comunicación y la transparencia", ha subrayado la directora del INSST, Aitana Garí.

En este contexto, se ha recordado que los problemas de salud mental constituyen una de las principales causas de ausencia laboral en España y, tras los trastornos musculoesqueléticos, es el grupo de enfermedades que más días de baja generan. Esto provoca que los gastos médicos y la atención social derivados de una mala salud mental superen el 4 por ciento del PIB en los países de la OCDE. Pese a ello, 4 de cada 10 grandes empresas españolas no cuentan con ninguna iniciativa específica para cuidar la salud mental de su personal.

Según los expertos, estos datos refuerzan la urgencia de implementar programas de cuidado de la salud laboral y procedimientos de retorno al trabajo tras bajas por enfermedad que garanticen una reincorporación progresiva de las personas trabajadoras a un puesto compatible con sus capacidades y expectativas. Tal y como se ha destacado en la jornada, estos programas deben incluir intervenciones multidimensionales que aborden tanto el nivel individual como el grupal, organizacional y de liderazgo.

Para facilitar la puesta en marcha de estas iniciativas, a lo largo del acto se han explicado las directrices incluidas en la Nota Técnica de Prevención (NTP) 1116, desarrollada por el INSST, en la que se detallan los pasos para elaborar un procedimiento de vuelta al trabajo de personas en situación de baja y que amplía el marco de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, se han dado a conocer experiencias prácticas desarrolladas en pequeñas y grandes empresas que demuestran que, a través de una planificación óptima del retorno, el trabajo puede actuar como un factor que promueve el bienestar y la recuperación de las personas que presentan problemas relacionados con la salud mental.

Con esta jornada, el INSST pone fin al ciclo sobre salud mental y riesgos psicosociales que inició el pasado mes de mayo, dando respuesta al compromiso adquirido en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 de contribuir a que las empresas tomen conciencia de la importancia del cuidado de la salud, promoviendo modelos avanzados de gestión, especialmente en el ámbito de la salud mental.

En total, se han celebrado tres actos en los que se han compartido conocimientos, experiencias y buenas prácticas con el objetivo de avanzar hacia una verdadera cultura preventiva centrada en las personas trabajadoras.