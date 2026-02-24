Expertos subrayan la necesidad de reforzar la coordinación entre AP y especializada en la prescripción de psicofármacos

Archivo - Fundación Ramón Areces - FUNDACIÓN RAMÓN ARECES - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Experto reunidos en la Fundación Ramón Areces para analizar el 'Uso y abuso de antidepresivos' han subrayando la necesidad de informar a la sociedad sobre el uso responsable de antidepresivos, de reforzar la coordinación entre Atención Primaria y especializada, de promover la psicoterapia y de mejorar la adherencia y la personalización del tratamiento.

Con evidencias recientes, experiencia clínica y perspectiva histórica, los expertos han coincidido en que el desafío actual pasa por diagnosticar mejor, prescribir con criterio y acompañar a los pacientes para alcanzar remisiones sostenidas y reducir el impacto de la depresión en España.

"Sin salud mental no hay felicidad", ha resumido el jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología en el Hospital Clínic de Barcelona, Eduard Vieta, instando a convertir la preocupación en acciones concretas y a "promover políticas de salud pública en salud mental", ampliar la red de psicoterapia y aumentar las plantillas, en un contexto de alta demanda y ratios de especialistas por debajo de Europa.

El experto ha abogado por distinguir entre malestar y trastorno mental y por avanzar hacia la psiquiatría de precisión, admitiendo que "todavía no tenemos biomarcadores plenamente validados, si bien la investigación en ómicas y neuroimagen avanza".

Respecto a los antidepresivos, ha recordado su ampliación de indicaciones para al tratamiento de la ansiedad, el estrés, la somatización, la bulimia, el dolor crónico y otros usos fuera de ficha técnica. Sobre ese posible abuso de los antidepresivos, ha afirmado que "se produce una cierta inadecuación y dos fenómenos simultáneos: infratratamiento de casos graves y medicalización de problemas leves".

Por su parte, la miembro del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, Maria Vallet, ha definido la depresión como una enfermedad mental multifactorial -genética, biológica, ambiental, social y psicológica-, "caracterizada por tristeza persistente, pérdida de interés y dificultad para realizar actividades cotidianas, con gravedad variable y duración que puede extenderse desde semanas hasta años".

Mientras, el catedrático Emérito de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Tamargo, que ha ejercido de moderador, ha insistido en la necesidad de "verificar una prescripción racional -indicaciones correctas, selección del fármaco, dosis, ajustes y duración del tratamiento- y de vigilar riesgos asociados al uso crónico, incluyendo reacciones adversas, síndrome de discontinuación, episodios de manía y pensamientos suicidas".

Ha recordado que "entre el 10 y el 30 por ciento de los pacientes con depresión no responde a los tratamientos habituales". Este experto ha destacado la importancia de la adherencia terapéutica, señalando que existe un porcentaje significativo de pacientes que interrumpe la medicación al cabo de un mes y que "incluso hay un 15% de pacientes que nunca la toman", sintetizando con contundencia que "los fármacos no funcionan si el paciente no los toma".