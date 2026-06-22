Expertos sitúan la neuroregeneración como el futuro del tratamiento del glaucoma

Imagen del Congreso. - PABLO BLAZQUEZ DOMINGUEZ

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los expertos en glaucoma consideran que el futuro frente a esta enfermedad pasa por la neuroregeneración del nervio óptico para lograr que las conexiones entre el ojo y el cerebro puedan recuperarse o encontrar nuevas vías de tratamiento.

Así han coincidido varios especialistas durante su participación en un congreso sobre glaucoma organizado por el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV).

En el encuentro también se han abordado la inteligencia artificial, la telemedicina y la cirugía personalizada. Además, los especialistas han repasado las claves biológicas del glaucoma para mejorar su diagnóstico y han presentado estrategias complementarias, como la neuroprotección y nuevas vías de administración de fármacos, que amplían las opciones terapéuticas más allá de la reducción de la presión intraocular.

En este contexto, los doctores Rodríguez Calvo, Rodríguez Uña y Fernández-Vega Cueto-Felgueroso han manifestado que lo más esperanzador que se tiene actualmente en glaucoma es la capacidad de individualizar y customizar las técnicas diagnósticas para cada paciente.

"Hace diez años tan solo había dos o tres técnicas quirúrgicas y una serie de métodos diagnósticos y ahora somos capaces de individualizar cada régimen de seguimiento, protocolizar según qué tipo de glaucoma, qué tipo de paciente y su evolución y de las pruebas que haya que hacer con el tiempo a cada uno de ellos", han apuntado.

"No es lo mismo tratar con los colirios que había hasta hace unos años que con tratamientos láser como primera línea. Y en vez de haber dos o tres cirugías, ahora hay múltiples técnicas menos invasivas que permiten un tratamiento más proactivo con un abordaje más precoz de la enfermedad evitando estadios más avanzados y deterioros mayores", han añadido.

FRENAR LA DEGENERACIÓN EN EL NERVIO ÓPTICO

Según los expertos, también se ha avanzado mucho en materia de neuroprotección, que es otra vía complementaria de abordaje frente a la reducción de la presión intraocular, que es el único factor de riesgo modificable.

Así, subrayan que todas las materias de tratamiento ahora van encaminadas a bajar la presión intraocular. "Desde hace unos años hay más evidencias científicas sobre la neuroprotección, que está en vías de desarrollo y que son complementos o nuevas moléculas que permiten de alguna manera frenar la degeneración en el nervio óptico para que se deteriore menos y en la reserva funcional que le quede al nervio óptico que le resten muchos más años. Si esto se complementa con una buena bajada de la presión intraocular, en teoría esos pacientes vivirán más años con una mejor función visual", finalizan.