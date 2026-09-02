Expertos señalan la nutrición y el ejercicio como pilares del bienestar de los pacientes con mieloma múltiple

Archivo - Imagen de recurso de una persona haciendo ejercicio. - BREZINA/ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Cabueñes en Gijón, la doctora Esther González, ha destacado el "papel clave" del la nutrición y el ejercicio físico supervisado en pacientes con mieloma múltiple.

"Una alimentación equilibrada contribuye a mantener el estado nutricional necesario para afrontar los tratamientos, mientras que la actividad física adaptada ayuda a conservar la fuerza, reducir la fatiga y mejorar el bienestar emocional. Estos hábitos, respaldados por la evidencia científica, no solo acompañan al tratamiento médico, sino que permiten a los pacientes sentirse más activos, autónomos y con una mejor calidad de vida durante todo el camino", ha indicado González.

Según la Sociedad Americana de Hematología (ASH), el ejercicio reduce el dolor, el insomnio y la fatiga. Por ello, los expertos en nutrición oncológica recuerdan que una dieta adecuada evita la desnutrición que afecta a casi un 48 por ciento de los afectados por un cáncer y que puede comprometer la eficacia de los tratamientos médicos.

Para responder a esta necesidad, Pfizer ha lanzado, en el marco del Día Mundial del Mieloma Múltiple, una serie de vídeos con consejos sobre nutrición y ejercicio físico destinados a los pacientes de mieloma múltiple, con el objetivo de poder proporcionarles materiales avalados por profesionales sanitarios médicos que ayuden a mejorar su calidad de vida y bienestar.

"Integrar el consejo sobre nutrición y actividad física en la consulta es una de nuestras prioridades para garantizar la seguridad y el bienestar global del paciente, y estos vídeos nos permiten ofrecer recursos fiables y fáciles de usar a los pacientes," ha comentado la hematóloga en el Hospital Universitario de Salamanca y presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), María Victoria Mateos.

Sobre el ejercicio físico, Juan Luis Sánchez, graduado en Fisioterapia y Medicina y profesor titular del departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca, apunta que la prescripción de ejercicio físico terapéutico siempre debe ser individual teniendo en cuenta las circunstancias y situación de cada paciente.

"Existen diferentes tipos de ejercicio físico: ejercicio aeróbico; ejercicio de fuerza-resistencia; ejercicio de flexibilidad, coordinación y equilibrio. En el caso de los pacientes con mieloma múltiple, a la hora de prescribir cualquiera de estas modalidades es necesario tener en cuenta factores como la presencia o no de lesiones óseas, la función cardiorrespiratoria previa, el tratamiento farmacológico, la presencia de dolor o limitaciones funcionales", ha indicado Sánchez.

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE

Este enfoque integral es fundamental, como apunta la jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Cruces, EHU, Biobizkaia, CIBERDEM, CIBERER, Endo-ERN, Nuria Valdés Gallego.

"Una buena nutrición ayuda a conservar la fuerza muscular, la energía y el sistema inmunológico, y tener una mejor calidad de vida. Además, ayuda a prevenir complicaciones como pérdida de peso excesiva, debilidad muscular o infecciones. Todo ello favorece que el organismo tolere mejor los tratamientos y se reduzca el riesgo de interrupciones. En otras palabras, comer bien no solo mejora el día a día, sino que también apoya la eficacia global del tratamiento", ha subrayado.

En este sentido, la doctora recomienda seguir una nutrición saludable orientada en mantener una alimentación variada y equilibrada, priorizando alimentos ricos en proteínas de buena calidad (como carnes magras, pescado, huevos, lácteos y legumbres), frutas, verduras y cereales integrales. Priorizar alimentos frescos.

Además, aconseja fomentar la ingesta de líquidos, salvo restricciones médicas. Así, como vigilar la posible deficiencia de la vitamina D, la B12 y de folato, y evitar el exceso de azúcares, grasas saturadas, harinas refinadas y alcohol.

"La prescripción de ejercicio en estos pacientes debe priorizar la protección ósea, la prevención de caídas y la gestión de la fatiga, y siempre bajo supervisión de un profesional sanitario", finaliza la doctora.