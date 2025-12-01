Expertos piden una salud digital conjunta para "reforzar" la innovación y el liderazgo global de la UE - NACHO GOMEZ/UNIR

Expertos reunidos en el European Digital Health Summit han defendido que Europa "debe avanzar hacia una salud digital conjunta, inteligente y coordinada", que genere "confianza, impulse la innovación y refuerce el liderazgo global del continente en este ámbito".

El encuentro, que se celebra este lunes y martes en la Casa de América de Madrid en el marco del proyecto 'NET4DHE', aborda durante dos días los desafíos sanitarios "más urgentes" de la UE y subraya que la inteligencia artificial, el acceso a los datos sanitarios y la formación son "elementos clave" para la transformación digital de la salud.

Organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Digitaleurope y la Reference Site Collaborative Network (RSCN), el European Digital Health Summit se ha presentado como el mayor evento de salud digital de Europa y se celebra por primera vez en España, donde continuará este martes. La cumbre, enmarcada en el proyecto 'Network for Digital Health Excellence' (NET4DHE) financiado por el programa EU4Health de la Comisión Europea, persigue "fortalecer el ecosistema europeo de transformación digital en salud mediante la colaboración entre Estados miembros, administraciones públicas, empresas, sociedad civil, investigadores y académicos".

En contexto, el encuentro tiene lugar en un momento en el que el mercado europeo de salud digital ha alcanzado los 109.600 millones de euros en 2024 y se estima que llegará a 272.500 millones en 2033. En España, más de 2.100 'startups' y 'scale-ups' de salud digital han captado alrededor de 114 millones de euros en 61 operaciones en 2024, mientras que la estrategia nacional prevé más de 700 millones de inversión para la digitalización sanitaria.

Según los expertos, esta dinámica "contribuye a reforzar" los sistemas sanitarios, "avanzar" en el enfoque 'One Health', "mejorar" el acceso a medicamentos y "acelerar" la adopción de tecnologías digitales, alineando las estrategias nacionales con los objetivos comunes de la UE en salud.

ESPACIO EUROPEO DE DATOS SANITARIOS (EDHS)

En la presentación de dicho encuentro, el director de Proyectos de Digitaleurope, José Martínez-Usero, ha señalado que en los sistemas de salud europeos lo digital "ya no es un accesorio, sino la columna vertebral" para construir sistemas más resilientes, personalizados y sostenibles. Asimismo, ha destacado que el Congreso Europeo sobre Salud Digital actúa como una plataforma que reúne a responsables públicos, industria, investigadores, profesionales sanitarios y pacientes para "transformar los datos de salud y la innovación en resultados concretos y nuevas oportunidades de negocio en el mercado único europeo".

Uno de los principales retos abordados en la cumbre es el desarrollo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EDHS), una propuesta destinada a proporcionar a los sistemas de salud y a los innovadores la información necesaria para diseñar e implementar soluciones de inteligencia artificial seguras y eficaces en entornos clínicos reales. Este proyecto exige una colaboración estrecha entre los Estados miembros y plantea a la vez desafíos relacionados con el uso ético de los datos y la protección de la información personal.

En este contexto, el director del programa 'Digital, EU4Health and Health Systems Modernisation' de la Comisión Europea, Marco Marsella, ha sostenido que el sector sanitario europeo "puede beneficiarse ampliamente" de la inteligencia artificial, que ya está en condiciones de "apoyar decisiones de diagnóstico y tratamiento y de reducir la carga administrativa y financiera de los sistemas de salud".

INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA PARA DEMANDAS DEL MERCADO

Por otro lado, el papel del sector académico también ha sido destacado como "pieza clave" para construir un ecosistema sanitario innovador y competitivo, en el que la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento "respondan a las demandas reales del mercado".

El presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Rafael Puyol, ha defendido que los entornos digitales "deben ponerse al servicio de los profesionales sanitarios para que puedan combinar la alta accesibilidad y disponibilidad de recursos con la precisión y eficiencia de las formaciones por videoconferencia", una metodología que UNIR ha aplicado ya con más de 170.000 estudiantes en más de 700 programas académicos en todo el mundo.

Puyol ha recordado que la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR es actualmente la mayor de España en modalidad online y que la universidad está desarrollando el primer grado semipresencial en Actividad Física y Deporte, el único de este tipo en el país.

Este programa sirve como carta de presentación de su apuesta por modelos híbridos en universidades hermanas, como el Grado en Medicina de la Universidad Internaciones de Guatemala. Para concluir, Puyol ha subrayado que "la salud digital se ha convertido en el eje central de nuestra herramienta de aprendizaje, así como en la vía de penetración en el mercado empresarial y en los ecosistemas de atención social y clínica".

En esta misma línea, el vicerrector de Proyectos Internacionales de Investigación de UNIR, Daniel Burgos, ha remarcado que la innovación académica y tecnológica "debe ser uno de los principales mecanismos para ofrecer una formación alineada con las demandas reales del estudiantado y de la sociedad, especialmente en un contexto de rápida evolución de las tecnologías aplicadas a la salud".

Según los expertos, esta conexión entre la universidad y el tejido empresarial "permite anticiparse a las necesidades del mercado y ajustar la formación a los perfiles profesionales emergentes, preparando a los estudiantes para convertirse en los futuros especialistas que demandará el sector sanitario en los próximos años".

"LA SALUD DIGITAL ES CLAVE"

Entre los participantes de esta cumbre se encontraban el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López Valverde; el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Juan Fernando Muñoz Montalvo; y la directora general del Dato del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Ruth del Campo. También instituciones privadas como DKV o la farmacéutica UCB participaron como parte del entramado sanitario que se está preparando para esta transformación digital en el área de la salud.

Así, López Valverde ha explicado que en la Comunidad de Madrid se han realizado proyectos "que teníamos en mente en muy poco tiempo", gracias a los fondos europeos. Principalmente, "todo lo que es acceso de los pacientes y los ciudadanos al sistema sanitario a través de tarjeta sanitaria virtual", ha asegurado.

"Todo lo que estamos haciendo es poniendo herramientas a los asistenciales para que en su día a día sea mucho más fácil y puedan trabajar de una forma más eficiente, porque al final es una evolución de todo el sistema", ha concluido el consejero.

Por su parte, Muñoz Montalvo ha aportado que "es una gran satisfacción" que esta cumbre se celebre en España, considerando que la salud digital es "un recurso fundamental para mantener algunas de las fortalezas de nuestro sistema sanitario y de nuestra sociedad"

Asimismo, ha reiterado que "la salud digital es clave para superar algunos de los principales retos que debe afrontar nuestro sistema sanitario: una población envejecida con más enfermedades crónicas, la escasez de profesionales, el crecimiento de listas de espera y la presión sobre los médicos. En estas circunstancias, ningún profesional puede mantenerse al día sin nuevas herramientas y ningún sistema de salud puede tomar buenas decisiones sin datos integrados. Por eso la innovación es tan esencial".