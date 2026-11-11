Archivo - Expertos piden que la prevención gripal sea una prioridad estructural y no se centre solo en una campaña en meses fríos - DRS PRODUCOES/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de expertos 'GRIPEXPERT' ha puesto de relieve la "necesidad fundamental" de que la prevención de la gripe se aborde "como una prioridad estructural de salud pública y no únicamente como una campaña de vacunación concentrada en los meses de otoño e invierno".

"Entre las semanas 40 de 2024 y 20 de 2025 se notificaron en España más de 33.000 hospitalizaciones, alrededor de 1.800 ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y cerca de 1.800 fallecimientos relacionados con la gripe", han indicado los especialistas que, por ello, han presentado el 'Libro Blanco de la Gripe en España 2026-2027: Recomendaciones, evidencias y retos', que propone 14 medidas -a partir de 77 propuestas- "para mejorar la protección de la población vulnerable y avanzar hacia una estrategia preventiva más equitativa y evaluable". El trabajo, que se ha elaborado a partir del análisis de ocho grandes áreas y de un proceso de consenso entre seis expertos independientes, y que ha contado con el apoyo del proveedor de vacunas frente a la gripe CSL Seqirus, recoge que la patología sigue siendo una de las amenazas prevenibles para la salud pública con mayor impacto recurrente sobre el sistema sanitario.

"Sin embargo, la respuesta frente a esta enfermedad continúa afrontando retos que van más allá de la disponibilidad de vacunas: coberturas insuficientes, diferencias territoriales en el acceso a la prevención y dificultades para medir de forma homogénea los resultados", muestra el informe.

Ante ello, se defiende una prevención capaz de anticiparse al impacto clínico, asistencial y social, y es que es una enfermedad con consecuencias clínicas y asistenciales que no siempre se visibilizan. De hecho, no se limitan a las complicaciones respiratorias, sino que la infección puede desencadenar eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, agravar enfermedades crónicas y favorecer la fragilidad, la pérdida de autonomía y la dependencia, especialmente entre los mayores.

DIFERENCIAS TERRITORIALES

Así, tras el análisis de carga de enfermedad, impacto sanitario, población vulnerable, coberturas vacunales, vacunas mejoradas, organización de la vacunación, comunicación y gobernanza, resiliencia e inversión, el documento pone el foco en las diferencias territoriales que no solo afectan a las coberturas generales, sino también al acceso a vacunas de inmunogenicidad aumentada para la población mayor y otros grupos vulnerables.

Ejemplo de la situación lo ofrece el dato de que la vacunación antigripal alcanzó al 58,47 por ciento de las personas de 65 años o más, por debajo del objetivo del 75 por ciento establecido para el colectivo. Ante ello, abogan los expertos por la mejora de la accesibilidad, la captación activa de las personas de riesgo y el intercambio de buenas prácticas entre comunidades autónomas.

En este contexto, y citando estudios que apuntan a reducciones adicionales de entre el 11 y el 18 por ciento en el riesgo de hospitalización asociada a la gripe frente a las vacunas estándar en adultos mayores, han subrayado la relevancia de incorporar indicadores homogéneos para conocer los resultados sanitarios de las campañas, comparar estrategias y orientar las decisiones futuras.

"La gripe no puede seguir considerándose un problema exclusivamente estacional", ha sostenido el miembro de GRIPEXPERT y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, el doctor Ángel Gil, quien ha añadido que "su impacto sobre las personas más vulnerables y sobre la capacidad asistencial del sistema exige una estrategia preventiva sostenida, con decisiones basadas en la evidencia, mejor acceso a las herramientas de protección y una evaluación rigurosa de los resultados".