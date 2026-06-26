Expertos piden desarrollar programas oficiales de certificación de profesionales en cirugía robótica - FENIN

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diferentes expertos reunidos en el IV Foro 'Tecnología, Salud y Sociedad', organizado en Madrid por la Cátedra Fenin Tecnología y Salud, han destacado "la necesidad de desarrollar programas oficiales de certificación de profesionales" en cirugía robótica, así como de "acreditación de unidades robóticas".

"Estandarizar procedimientos y fomentar programas formativos que no solo impliquen al proveedor de la tecnología, sino también a otros agentes, como los propios hospitales, sociedades científicas, universidades, Administraciones, etc.", han sido los reclamos que han expuestos los especialistas que se han citado en este evento impulsado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), su Fundación y la Fundación Ortega- Marañón.

En concreto, han llevado a cabo estas peticiones los jefes de los Servicios de Cirugía General y Digestiva del barcelonés Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, el doctor José M. Balibrea; de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, el doctor Nicolás Moreno; de Urología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, el doctor Víctor Díez Nicolás; de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el doctor David Noriega; y de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, Berta Díaz-Feijoo.

Todos ellos son los autores de un informe promovido por la Cátedra Fenin, el cual "analiza el impacto clínico, eficiencia y generación de valor de la cirugía robótica para pacientes y Sistema Nacional de Salud (SNS)", según ha explicado esta organización, que ha añadido que la cirugía robótica "se ha consolidado como una innovación tecnológica relevante" dentro del sistema sanitario.

Esta cuenta "con un grado de implantación creciente en los bloques quirúrgicos y en múltiples especialidades por sus mejores resultados para el paciente", ha continuado, para añadir que aunque "es una tecnología consolidada y en expansión", existe "una variabilidad en su acceso y en su utilización, con implicaciones en la equidad, la calidad y la eficiencia de la prestación asistencial a los pacientes".

MEJORAR DETERMINADOS RESULTADOS CLÍNICOS Y ORGANIZATIVOS

A juicio del presidente de la Fundación Fenin, el profesor Fernando Bandrés, la cirugía robótica "representa una tecnología con potencial para mejorar determinados resultados clínicos y organizativos, especialmente en contextos de mayor complejidad". No obstante, "su valor no es uniforme ni inherente a la tecnología, sino que depende de su integración en modelos asistenciales adecuados", ha explicado.

"Con este foro, queremos promover un enfoque de presente y futuro de la cirugía robótica basado en valor, que priorice la evaluación, la organización y la sostenibilidad de las organizaciones", ha enfatizado, mientras que la directora general de la Fundación Ortega-Marañón, Lucía Sala, ha manifestado que "la Cátedra Fenin Tecnología y Salud es un instrumento excepcional para impulsar la innovación" y hacerlo "desde la perspectiva de los pacientes y de los profesionales sanitarios".

En opinión de esta última, la cirugía robótica "mejorará la vida de muchas personas". "Por ello, debemos prestarle una atención especial desde los centros de conocimiento", ha aseverado, tras lo que la coordinadora del grupo de Robótica de Fenin, Miriam Toca, ha incidido en el citado informe, por el que "la evidencia disponible muestra que la cirugía robótica puede reducir la agresión quirúrgica y la pérdida sanguínea frente a cirugía abierta, favorecer una recuperación más rápida del paciente en determinados procedimientos, así como mantener o mejorar los resultados clínicos en escenarios de alta complejidad técnica".

El impacto de esta "depende en gran medida de la indicación clínica, la experiencia del equipo que la utiliza y la organización del proceso asistencial", ha puesto de manifiesto, tras lo que ha añadido que "respecto a su implementación en el SNS, su incorporación implica cambios organizativos relevantes en los modelos asistenciales, como el establecimiento de estructuras asistenciales coordinadas, la adaptación de los procesos del bloque quirúrgico, desarrollar nuevas competencias profesionales y la medición sistemática de resultados".

Por último, los directores gerentes de los hospitales Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Carlos Mingo, y Clínico Universitario de Valladolid, José Antonio Arranz, han mostrado su apuesta por "la incorporación de innovación basada en valor" e integrar esta "dentro de procesos asistenciales y organizativos consolidados". "Todo ello con el objetivo de utilizar la cirugía robótica de forma eficiente, segura y equitativa", han finalizado.