Archivo - Expertos piden avanzar a un modelo que garantice que la oncología de precisión llegue de forma efectiva y equitativa - SUMMIT DE ONCOLOGÍA - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos reunidos en el Summit de Oncología de Precisión organizado por el ECGP1, una coalición multisectorial lanzado por EUCOPE2, han señalado como uno de los retos futuros avanzar hacia un modelo que garantice que la oncología de precisión llegue de forma efectiva y equitativa a todos los pacientes que puedan beneficiarse de ella.

Al respecto, Isabel Martínez, consejera técnica de la Subdirección General de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación, ha subrayado la necesidad de convertir los avances en oncología de precisión en oportunidades de acceso para los pacientes con independencia de su lugar de residencia.

"Todos trabajamos para que la innovación llegue a los pacientes con independencia del lugar en el que vivan. La oncología de precisión debe integrarse de forma ordenada en el Sistema Nacional de Salud, garantizando la equidad, la calidad asistencial, la accesibilidad y la sostenibilidad", ha señalado.

En su opinión, España cuenta con capacidades para "seguir progresando" en este ámbito mediante la evaluación rigurosa de las tecnologías y procedimientos de diagnóstico molecular y genómico y su incorporación, de acuerdo con la evidencia científica disponible, en aquellas indicaciones en las que demuestren utilidad clínica y valor para el sistema sanitario.

El encuentro, que ha reunido a especialistas de referencia, responsables de las administraciones sanitarias nacional y autonómicas y representantes de pacientes para analizar el valor del perfil genómico integral y su papel en la transformación del abordaje del cáncer en España, han subrayado la necesidad de un cambio de paradigma en el abordaje de la incorporación de la genética a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud con el fin de potenciar los beneficios a los pacientes y la eficacia del SNS.

En 2026 se estima que se habrán diagnosticado 301.884 nuevos casos de cáncer en España, un 2% más que en 2025, y las previsiones apuntan a que la incidencia continuará aumentando durante las próximas décadas. En este contexto, el perfil genómico integral (Comprehensive Genomic Profiling, CGP) adquiere una relevancia creciente. Frente al análisis secuencial de biomarcadores, que puede requerir sucesivas determinaciones, consumir tejido tumoral y prolongar los tiempos hasta disponer de toda la información necesaria, el Perfil Genómico Integral permite analizar simultáneamente cientos de genes relevantes para el cáncer a partir de una única muestra.

Su valor, han señalado los especialistas, no reside únicamente en la capacidad de analizar un mayor número de alteraciones, sino en obtener una visión amplia del perfil molecular del tumor desde el inicio, en un escenario en el que el número de biomarcadores con implicaciones clínicas continúa creciendo. Una información que puede contribuir a optimizar la toma de decisiones terapéuticas, mejorar la eficiencia del proceso diagnóstico y ampliar las oportunidades de acceso de los pacientes a tratamientos dirigidos y ensayos clínicos.

Así lo destacaba en su ponencia, Xavier Matias-Guiu, jefe del Departamento de Patología del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida y presidente de la Sociedad Europea de Patología, quien ha recordado que "el conocimiento científico avanza, y el número de dianas terapéuticas crece, y es previsible que a corto plazo necesitemos paneles muy amplios, en lo que se conoce como Comprehensive Genomic Profiling, o perfil genómico integral".

"El Comprehensive Genomic Profiling permite estudiar simultáneamente cientos de genes relevantes para el cáncer mediante una única determinación, identificando mutaciones, fusiones, amplificaciones, alteraciones en el número de copias, biomarcadores complejos como la carga mutacional tumoral o la inestabilidad de microsatélites, e incluso alteraciones poco frecuentes que pueden abrir la puerta a terapias dirigidas o a ensayos clínicos. Su principal fortaleza no reside únicamente en analizar más genes. Reside en ofrecer una visión global de la biología del tumor", añade.

Asimismo, Javier de Castro, presidente de SEOM, subrayaba la importancia de disponer de la información molecular adecuada en el momento de tomar decisiones terapéuticas. "Para el oncólogo, cada biomarcador identificado a tiempo es una oportunidad de tratamiento para el paciente. El perfil genómico integral nos permite obtener en una sola determinación la información que necesitamos para elegir la mejor opción terapéutica desde el primer momento. Trasladar esta capacidad a la práctica clínica de forma homogénea en todo el territorio es hoy una prioridad para la comunidad oncológica", explica.

Por su parte, Francisco Lozano, presidente de Cancer Patients Europe, ha puesto el foco en el rol de los pacientes en el SNS. "Herramientas como el perfil genómico integral pueden marcar una diferencia importante para las personas con cáncer, al ofrecer un conocimiento más completo de su enfermedad y ayudar a identificar las opciones que mejor se adaptan a cada caso. Para los pacientes, avanzar en medicina personalizada significa, en definitiva, tener más información y más oportunidades para tomar las mejores decisiones", advierte.