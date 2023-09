Expertos piden actualizar el Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas del SNS para que "lleguen a todos los pacientes" - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos y sociedades de pacientes han insistido en la necesidad de actualizar el Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado en 2018, para "simplificar los procesos" y garantizar así que las nuevas terapias como las CAR-T "lleguen a todos los pacientes" logrando la equidad en el acceso a los tratamientos de enfermedades como el linfoma.

En este aspecto, el jefe asociado de Hematología y coordinador de la Unidad de Linfomas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el doctor Raúl Córdoba, ha señalado que "hay que simplificar todo el proceso de aprobación y acceso a las terapias avanzadas ya que cada vez se ha hecho más complejo y la burocracia cada vez es mayor".

"Es importante garantizar el acceso, la equidad, porque todos los pacientes tienen que tener los mismos derechos de acceso a las terapias que estén disponibles. Todos los pacientes independientemente de donde vivan deben tener acceso a las terapias más innovadoras", ha apuntado el doctor Córdoba durante el IV encuentro terapias avanzadas Car-T, organizado por Gilead con motivo del Día Mundial del Linfoma.

Por su parte, el gerente del Hospital Universitario y Politecnico la Fe de Valencia, el doctor José Luis Poveda, ha declarado que "el plan estratégico de terapias avanzadas fue proactivo en unos cambios disruptivos en terapias" pero que "se han incorporado pocas terapias y los procedimientos tampoco se han agilizado". "La actualización de este plan es una necesidad que todos los profesionales consideramos imprescindible", ha añadido.

Asimismo, el doctor Poveda ha señalado que, "lamentablemente, el sistema sanitario no puede seguir el ritmo de la inovación" porque "falta agilidad, liderazgo y estrategia", además también "hay que ser valientes de romper fronteras del conocimiento".

El Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas fue aprobado por el Consejo Interterritorial de SNS en noviembre del año 2018 e incluye los medicamentos de terapia avanzada que son medicamentos de uso humano basados en genes (terapia génica), células (terapia celular somática) y tejidos (ingeniería tisular).

"Estamos asistiendo a una de las mayores revoluciones en el campo de la ciencia. Sigue siendo necesario agilizar y simplificar los procesos actuales, agilizar el proceso de toma de decisión para que los pacientes tengan acceso a las terapias", ha declarado por su parte la vicepresidenta y directora general de Gilead España, María Río.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Pacientes de Linfoma, Mieloma, Leucemia y Síndromes Mieloproliferativos (AEAL), Begoña Barragán, ha advertido que "hay muchos pacientes que tienen tratamientos que existen y que no les llegan".

"Hay tratamientos aprobados en Europa que no están disponibles en España y a ellos no les llega. En España estamos dejando morir a algunos pacientes porque teniendo terapias disponibles no les llegan. No hay terapias CAR-T en todos los centros pero de nada nos sirve abrir más centros sino les facilitamos el tratamiento con rapidez", ha declarado Barragán.

LA REVOLUCIÓN DE LAS TERAPIAS CAR-T EN EL LINFOMA

En este Plan destacan especialmente las terapias CAR-T, que son aquellas en las que se emplean linfocitos T modificados de los pacientes y presentan una alternativa a tratamientos como la quimioterapia para enfermedades como el linfoma de células grandes.

En este aspecto, los expertos han coincidido en que "la terapia CAR-T es una revolución" ya que supone una alternativa de tratamiento eficaz para aquellos pacientes que se hayan vuelto resistentes a otros tratamientos como es el caso de la quimioterapia en los pacientes con linfoma.

La coordinadora de Linfomas en la Unidad de Terapias Avanzadas del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Gregorio Marañón, Mariana Bastos, ha asegurado que "en el linfoma difuso de células grandes no es la tercera línea de tratamiento, es la segunda línea" porque "en linfoma, el CAR-T cura, y esa es la diferencia".

"Para el linfoma difusor de célula grande refractario, antes teníamos anticuerpos monoclonales y quimioterapia, y, con el paciente que se hacía resistente a la quimioterapia lo teníamos todo perdido. Ahora, en torno a un 40 por ciento de estos pacientes pueden curarse con las terapias CAR-T, que ha demostrado ser más eficaz", ha explicado por su parte el hematólogo del Hospital Universitario de Salamanca y vicepresidente del Comité Científico del Grupo Español de Linfomas (GELTAMO), el doctor Alejandro Martín.

Asimismo, ha señalado que este tratamiento también se podría aplicar en pacientes con linfoma de manto cuando se hacen resistentes a otros tratamientos ya que, en esos casos, "lo tienen todo perdido y la terapia CAR-T puede ser una alternativa" y en el linfoma folicular donde "también forma parte de uno de los tratamientos más eficaces" y "se podría controlar sin necesidad de administrar quimioterapia a largo plazo".

ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR ENTRE HOSPITALES Y ESPECIALISTAS

Durante la jornada, los expertos también han incidido en la necesidad de un abordaje multidisciplinar de las terapias avanzadas no solo entre especialistas sino también entre los diferentes hospitales y centros españoles ya que no están disponibles en todos ellos.

"En estos años hemos conseguido agilizar los tiempos, pero es clave la coordinación entre los centros derivadores y los centros difusores", ha señalado el doctor Alejandro Martín.

Asimismo, la doctora Mariana Bastos ha apuntado a la multidisciplinaridad como "un concepto integrado" ya que "esto no es un tratamiento de hematología sino que necesita de muchos servicios trabajando de forma unánime, farmacéuticos, inmunológicos, intensivistas, etc.".

En este sentido, la coordinadora de la Estrategia Regional de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid, la doctora Elena Casaus, ha destacado que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es "una comunidad receptora de pacientes ya que una de cada cuatro solicitudes para terapias CAR-T procede de otra comunidad autónoma".

Además, ha destacado que "existen 11 comunidades autónomas en las que no existe ningún centro CAR-T para pediatría y 8 en las que no existe para adultos". "Es necesario un marco jurídico en España que de garantías y seguridad, cumplir con los plazos, regular el acceso , la falta de regulación a nivel nacional crea inequidades", ha concluido.