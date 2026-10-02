Expertos en paliativos reivindican trabajar para mejorar el cuidado de las personas cuando ya no es posible la curación

Archivo - Cuidados Paliativos. - LPETTET/ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos de todos los ámbito sector de los cuidados paliativos, reunidos en el evento 'Juntos cuidamos mejor', subrayan que, a pesar de los avances, hay que trabajar para mejorar el cuidado de las personas cuando ya no es posible la curación.

El encuentro, dentro de la iniciativa Al final de la vida de la Fundación Vivo Sano, ha reunido a médicos, instituciones, voluntarios y familiares de pacientes, con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se celebra el sábado 10 de octubre. El objetivo ha sido concienciar sobre la importancia de mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades avanzadas o terminales y la de sus familias.

La vicepresidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Helena García-Llana, ha subrayado que "cuando decimos que juntos cuidamos mejor no es una frase hecha, es pura verdad. Nada podríamos hacer solos los profesionales para estar al lado de pacientes con enfermedades incurables y sus familias en solitario".

"Necesitamos a la ciudadanía, que se conozca y se desestigmatice el cuidado sin curación y necesitamos pacientes informados sobre la existencia de cuidados de final de vida. Es necesario divulgar y hacer entender a la sociedad que los cuidados paliativos no equivalen a rendirse", ha advertido.

Por su parte, la directora General de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Celia García Menéndez, también ha incidido en la importancia de la humanización al subrayar que "la muerte es una etapa de la vida que requiere atención, información y apoyo, y esa atención debe adaptarse a cada persona, respetando su dignidad, autonomía, valores y preferencias".

Además, ha añadido, "no solo los pacientes sino también las familias necesitan acompañamiento, orientación y apoyo, tanto durante el proceso de enfermedad como ante el duelo".

Finalmente, por su parte, el oncólogo y experto en cuidados paliativos Enric Benito, miembro de honor de SECPAL, señala que "lo que nos hace más humanos es precisamente cuidarnos y acompañarnos en nuestra vulnerabilidad, porque ese cuidado en los momentos más vulnerables supone el reconocimiento de nuestra dignidad, y esa experiencia nos abre a nuestra trascendencia y nuestra dimensión espiritual".

Benito, actual coordinador del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica (FIEC), ha explicado cómo se está trabajando en un modelo humanista, profesional y transconfesional de la atención a las personas en proceso de morir. "Los que acompañamos sabemos por experiencia que siempre salimos de esa labor más enriquecidos de lo que entramos", concluye.

HISTORIAS EN PRIMERA PERSONA

Elisa López, voluntaria de Al final de la vida en el Hospital Universitario del Henares, ha contado que para ella ayudar es algo natural, "siempre he ayudado a quien he podido y, cuando estoy acompañando a alguien en el hospital, me acerco como si fuera a ver a un ser querido de mi familia, con humanidad, respeto y calma, y estoy con presencia absoluta en su necesidad, que no debe ser la mía".

Por su parte, el jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Henares, Federico Gordo, ha señalado que "la ayuda de las voluntarias ha sido realmente importante para los pacientes y sus familias, en un momento especialmente crítico y en nuestro caso, que es el de una UCI, potencialmente reversible".

"Facilitan la comunicación con las familias que se encuentran en situación de shock y con gran incertidumbre de que va a suceder. Aportan consuelo y esperanza. Conjuntamente con otros proyectos iniciados, han sido un apoyo esencial en la humanización real de la asistencia", ha añadido.