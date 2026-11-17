La neumóloga EPOC Hospital Clínico San Carlos, Myriam Calle, el presidente EPOC España, Iñaki Morán, el presidente de FENAER, Mariano Pastor y la directora general Humanización, Atención y Seguridad del Paciente, Celia García Martínez, durante el Encuentr - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) afecta a unos tres millones de personas en España, pero alrededor del 75 por ciento de los casos permanece sin diagnosticar; ante esta situación profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes han insistido en la importancia de reconocer los síntomas, facilitar el acceso a pruebas diagnósticas y mejorar el seguimiento de quienes conviven con esta enfermedad.

Durante el encuentro 'Hacer visible la EPOC: retos y avances para transformar la calidad de vida del paciente en España', realizado por Europa Press con motivo del Día Mundial de la EPOC, que se celebra este miércoles 18 de noviembre, la neumóloga y responsable de la Unidad de EPOC del Hospital Clínico San Carlos, Myriam Calle, ha explicado que el desconocimiento de los síntomas y de la propia enfermedad ha propiciado que muchos pacientes reciban el diagnóstico tarde.

"Es una enfermedad que durante muchos años puede ser silente o con escasos síntomas, lo que hace que el diagnóstico sea tardío, el paciente no acude a la consulta", ha explicado señalando como el principal problema. Sin embargo, su detección precoz es sinónimo de mayor calidad de vida al iniciar antes el seguimiento y el tratamiento de la enfermedad, evitando que avance hasta fases más graves.

La EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica que obstruye progresivamente el flujo de aire en los pulmones. Se estima que es la tercera causa de muerte en el mundo, con más de 3,2 millones de fallecimientos anuales y, aun así, menos del 30 por ciento de la población española conoce el término EPOC.

"Hoy hablamos que la EPOC es una enfermedad que causa mucha mortalidad y esto es porque el diagnóstico es tardío", ha incidido la experta, quien ha pedido que fumadores, exfumadores e incluso personas que nunca han fumado no normalicen síntomas como la tos persistente, la expectoración o la sensación de falta de aire durante el esfuerzo.

Ante estos síntomas, se debe solicitar una valoración médica y la realización de una espirometría, una prueba sencilla que permite evaluar la función pulmonar. La detección temprana puede modificar la evolución de la enfermedad y evitar parte de las complicaciones asociadas al diagnóstico tardío, entre ellas las agudizaciones, los ingresos hospitalarios y la pérdida progresiva de función pulmonar.

El estigma relacionado con el tabaquismo también puede contribuir a retrasar la consulta médica, ha señalado la directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid, Celia García Menéndez, quien ha destacado las medidas impulsadas en la Comunidad de Madrid para mejorar la atención a estos pacientes. Entre ellas, ha mencionado el abordaje integrado de la enfermedad, la formación y la información a través de la Escuela Madrileña de Salud y la realización de más de 60.000 espirometrías durante 2025, con el objetivo de favorecer la detección y el seguimiento de la EPOC.

El presidente de EPOC España, Iñaki Morán, ha destacado que el infradiagnóstico apenas ha variado en las últimas décadas: un estudio de 1997 lo situaba en el 78%, frente al 75% registrado en el último estudio de 2017. Para reducirlo, ha defendido la realización de pruebas a mayores de 40 años con antecedentes de tabaquismo y síntomas respiratorios, así como ampliar los recursos que llegan a los pacientes sobre todo la fisioterapia respiratoria, el apoyo psicológico y la formación para pacientes y cuidadores.

En la misma línea, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER), Mariano Pastor, ha reclamado una atención multidisciplinar que conecte Atención Primaria, neumología, enfermería, farmacia y fisioterapia, además de incorporar apoyo emocional y nutricional y facilitar el contacto con los profesionales entre consultas.

Y no hay que olvidar el "papel fundamental de los cuidadores" y el apoyo que recibe normalmente el paciente de la familia que "también convive con la enfermedad". "Yo, si no es por mi familia, por mi mujer, por mis hijos, seguramente no hubiera podido seguir hasta donde estoy hoy", ha afirmado, antes de recordar que los cuidadores también necesitan apoyo psicológico y formación para saber cómo actuar ante las agudizaciones, ya que, según ha señalado, "el cuidador se encuentra de manos atadas".

NUEVOS TRATAMIENTOS Y CAMBIOS EN EL ABORDAJE DE LA EPOC

El estándar terapéutico en los últimos 15 años hasta la entrada de los tratamientos biológicos se centraba únicamente en broncodilatadores de larga duración y, en los perfiles indicados, triple terapia inhalada. Sin embargo, más del 50% de los pacientes con EPOC grave continuaban presentando exacerbaciones pese al tratamiento máximo.

Las agudizaciones aceleran la pérdida de función pulmonar y aumentan el riesgo de mortalidad. Según ha indicado la neumóloga, uno de cada diez pacientes hospitalizados por una agudización fallece durante el ingreso y entre el 12 y el 15 por ciento vuelve a ingresar durante el primer mes tras el alta.

Aproximadamente un tercio de los pacientes atendidos en consultas de neumología sigue sufriendo agudizaciones. De ese grupo, alrededor de una cuarta parte presenta inflamación de tipo T2, "un perfil que puede beneficiarse de las nuevas terapias", ha explicado Calle, quien ha recordado que estas terapias constituyen una opción para pacientes que, pese a recibir todas las estrategias terapéuticas disponibles, continúan presentando un mal control de la enfermedad y numerosas agudizaciones.

"La terapia biológica va a cambiar la visión que los profesionales que atendemos a los pacientes con EPOC. Va a llevar un cambio en lo que es el modelo asistencial", ha explicado la neumóloga. Así, ha señalado que el reto estará en identificar a los pacientes candidatos y formar a los profesionales de Atención Primaria para reconocerlos y derivarlos cuando sea necesario; y, dentro de la atención, reforzar el seguimiento después de la hospitalización, con controles a las 24-48 horas, a los diez días y al mes.

Por su parte, García Menéndez ha defendido que el acceso a la innovación se garantice con criterios de equidad para todas las personas que cumplan los requisitos. Asimismo, ha subrayado la importancia de contar con la participación de los pacientes y tener en cuenta su experiencia y sus necesidades a la hora de diseñar y mejorar la atención sanitaria.

"Hay que innovar no sólo en tratamientos sino [...] en la forma de trabajar, en el modelo asistencial", ha explicado, poniendo sobre la mesa la importancia de impulsar nuevas fórmulas de atención, como la hospitalización a domicilio y la atención multidisciplinar, así como de mejorar la coordinación entre los distintos profesionales sanitarios para ofrecer una asistencia más integral y evitar que los pacientes queden fuera del circuito de atención.

También han defendido incorporar a los pacientes en la toma de decisiones, las jornadas científicas y los proyectos de investigación para que sus necesidades estén presentes en el desarrollo de nuevas respuestas sanitarias, y no pase la enfermedad desapercibida en la opinión pública.