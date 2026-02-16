Expertos, pacientes y decisores apuntan la necesidad de una estrategia nacional en obesidad y sobrepeso

Imagen de la jornada 'Hacia una Estrategia Nacional en Obesidad y Sobrepeso: de la evidencia científica a los consensos sanitarios'. - SEEDO

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sociedades científicas, asociaciones de pacientes, responsables institucionales, representantes parlamentarios y de las comunidades autónomas han destacado en una jornada celebrada en el Senado la necesidad de abordar la obesidad y el sobrepeso a través de un esfuerzo coordinado y plasmado en una estrategia nacional.

La jornada 'Hacia una Estrategia Nacional en Obesidad y Sobrepeso: de la evidencia científica a los consensos sanitarios' ha contado con la colaboración de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Obesity Policy Engagement Network (OPEN) y la Asociación de Personas con Obesidad (ANPO), así como con el apoyo de Novo Nordisk.

En la inauguración institucional, la senadora y secretaria de la Mesa del Senado María del Mar Blanco; la directora general de Novo Nordisj en España, Paula Barriga; el presidente de la SEEDO, Diego Bellido; y el presidente de la SEEN, Ignacio Bernabéu, han señalado que la obesidad es un desafío estructural que exige políticas coherentes y sostenidas, con una visión a largo plazo.

Tras ello, el bloque científico y social ha abordado la obesidad desde una visión multidimensional, analizando su impacto epidemiológico, clínico, económico y social. En representación de SEEDO, la doctora Andreea Ciudin ha expuesto los datos actuales y las proyecciones que demandan una acción inmediata, afirmando que "empezaría por invertir en la formación de los profesionales, no solo de los médicos, porque el abordaje de la obesidad es muy transversal".

Como representante de la SEEN, la doctora Irene Bretón ha explicado que la obesidad es una enfermedad con base biológica que "afecta a un enorme número de personas". En este sentido, ha resaltado que se debe tratar "de forma diferente a cada paciente", lo que supone ofrecer una atención personalizada.

Por su parte, el representante de ANPO Federico Luis Moya ha instado a incluir la voz del paciente, ya que es experto y está "al otro lado de la mesa queriendo escuchar". "Llevamos más de 30 años dando datos espeluznantes sobre la obesidad, pero ¿realmente estamos tomando las medidas adecuadas para tratar esta enfermedad?", ha añadido el doctor Francisco Tinahones, en representación de OPEN España.

TRADUCIR EL CONSENSO CIENTÍFICO EN DECISIONES POLÍTICAS

El encuentro ha puesto de manifiesto la necesidad de articular respuestas estructurales y consolidar espacios de diálogo que permitan traducir el consenso científico en decisiones políticas eficaces que permitan abordar esta enfermedad compleja en todas las fases, desde la prevención hasta el tratamiento, con un enfoque integral y basado en la evidencia.

Así, en un segundo bloque político, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se ha referido a la obesidad y el sobrepeso como un problema de salud pública que afecta a la sociedad. "Nos hace menos sanos, menos felices y que nuestra esperanza y calidad de vida disminuya", ha afirmado.

El senador del Partido Popular Enrique Ruiz Escudero y el senador de Vox Fernando Carbonell Tatay han participado en una mesa de debate centrada en la necesidad de alcanzar consensos políticos que integren prevención, tratamiento y medidas intersectoriales, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la incorporación efectiva de la voz de los pacientes.

Por un lado, Ruiz ha señalado que se deben "utilizar todas las herramientas" para que la estrategia ayude a "disminuir la prevalencia de obesidad", mientras que Carbonell ha incidido en el impacto directo de la obesidad en mortalidad, calidad de vida y funcionamiento del sistema sanitario.