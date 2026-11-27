Imagen de la jornada. - REICOP

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Española de Investigación en COVID Persistente (REiCOP) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) han reclamado avanzar tanto en la comprensión del COVID persistente como en el desarrollo de respuestas sanitarias, familiares y laborales que mejoren la calidad de vida de las personas afectadas.

Así se han mostrado en la 3ª Jornada de la REiCOP, que se ha celebrado este viernes en CaixaForum Madrid bajo el lema 'De la evidencia al impacto'.

En este contexto, uno de los espacios destacados del programa ha sido el foro de diálogo multiactor 'Vínculos y apoyos para hacer frente a la enfermedad', que ha reunido a profesionales sanitarios, pacientes y representantes de la gestión y la toma de decisiones para reflexionar sobre los recursos y las redes de acompañamiento que necesitan las personas con COVID persistente. La sesión ha abordado tres grandes ámbitos: el apoyo familiar, el institucional y el laboral.

El debate ha puesto sobre la mesa la importancia de conocer, reconocer y validar la enfermedad dentro del entorno familiar, escuchar y creer a la persona afectada y comprender que acompañarla no significa exigirle que recupere la vida que tenía antes. Se trata de construir una nueva realidad desde la empatía, la paciencia y el apoyo mutuo, compartiendo los cuidados sin descuidar el bienestar del resto de los miembros de la familia.

Durante el encuentro también se han abordado las relaciones de pareja y el impacto de la enfermedad en los proyectos familiares. Los panelistas han dialogado sobre cómo la imposibilidad de mantener el ritmo de vida anterior puede afectar a actividades compartidas, acontecimientos sociales, a la intimidad y la vida sexual, o incluso a decisiones tan importantes como tener hijos. Afrontar estos cambios durante periodos prolongados requiere herramientas para adaptar la convivencia, gestionar las expectativas y evitar que la enfermedad termine deteriorando los vínculos afectivos.

IMPACTO EN MENORES

Según los especialistas, una atención particular merece la situación de los niños y adolescentes con COVID persistente y el impacto que la enfermedad tiene tanto en su desarrollo como en el conjunto de sus familias. Para ello se ha contado con la participación de Ian Prieto, miembro del Colectivo COVID persistente junior que contrajo la enfermedad cuando era un adolescente.

Entre los retos que se han planteado figuran la necesidad de avanzar hacia modelos de educación adaptada que tengan en cuenta las limitaciones y la variabilidad de los síntomas, especialmente en etapas educativas con estructuras más rígidas, como la ESO y el Bachillerato.

El objetivo es encontrar fórmulas que permitan a los menores continuar su formación y su desarrollo personal sin que la enfermedad les prive de vivir las distintas etapas de su infancia y adolescencia. En este sentido, también se han abordado las dificultades de integración social, el posible acoso escolar y la pérdida de redes de amistad estables, así como la conveniencia de impulsar espacios de acompañamiento entre familias que ya han atravesado experiencias similares y aquellas que se enfrentan actualmente a esta situación.