Expertos en neurorradiología intervencionista destacan los avances en el tratamiento de aneurismas e ictus

Archivo - Ictus. - ISTOCK - Archivo
MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sociedad del Grupo Español de Neurorradiología Intervencionista (GENI), Pedro Navia, ha destacado los avances que se han producido en el tratamiento de enfermedades cerebrovaculares, como aneurismas e ictus, gracias a esta especialidad médica.
"Damos respuesta a enfermedades que hace unos años apenas tenían opciones de tratamiento", ha afirmado en el Congreso anual de la Sociedad GENI, celebrado la semana pasada en Bilbao (País Vasco), con la participación de especialistas de toda España.
Durante este encuentro, los expertos han puesto en valor el desarrollo de la neurorradiología intervencionista que, mediante técnicas mínimamente invasivas, permite acceder a los vasos sanguíneos del cerebro y tratar desde el interior patologías como los aneurismas o determinados tipos de ictus, reduciendo secuelas y mejorando el pronóstico de los pacientes.
"Los cambios han sido impresionantes, ha habido muchísimo avance en el tratamiento endovascular de estas patologías, y en GENI somos profesionales referentes en este campo", ha resaltado la presidenta del comité local del congreso y neurorradióloga del Hospital Universitario de Cruces Eva González.
Uno de los ejes de este foro ha sido la hemorragia subaracnoidea, que se produce cuando un aneurisma se rompe y provoca una hemorragia en el cerebro. Alrededor de una de cada tres personas que sufren este tipo de hemorragia fallece y la mitad de los que sobreviven lo hacen con secuelas discapacitantes.
Los expertos han aseverado que esta hemorragia cerebral, que requiere una actuación especializada y rápida, continúa suponiendo un importante reto sanitario.