Expertos lamentan barreras de CCAA en el acceso al sistema sanitario de irregulares, "clave" para erradicar VIH

Nuria Espinosa (i), Julia del Amo y Pablo Ryan, antes de la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos han lamentado hoy las barreras que "algunas" autonomías establecen para inmigrantes irregulares al acceso al sistema sanitario y que consideran clave para cumplir con los objetivos marcados para 2030 de eliminar el VIH como problema de "salud pública".

"Es mejorable en toda España, pero en Madrid hay problemas a pesar de que hay profesionales y redes comunitarias de activistas que se aseguran de que el tratamiento y el diagnóstico pueda llegar a las personas que lo necesitan", ha señalado la directora del Plan Nacional sobre el Sida del Ministerio de Sanidad, Julia del Amo, que ha apostillado que en Castilla y León también hay "elementos mejorables" en este sentido.

Durante una rueda de prensa en el marco del XXII Congreso Nacional sobre el SIDA e ITS 'VIH y +: salud, equidad y sexualidad" que se celebra en Valladolid desde hoy y hasta mañana, la responsable ministerial ha señalado que aunque "por suerte" el VIH no es una "emergencia" de Salud Pública hay indicadores que "no se están cumpliendo" para llegar a los objetivos marcados como la reducción de los nuevos diagnósticos o el diagnóstico tardío.

La clave, a juicio de la responsable ministerial, está en la equidad en el sistema sanitario, que todos puedan acceder a él, al reconocer que una proporción "elevada" de diagnóstico tardío, en torno al 50 por ciento, llega en personas nacidas fuera de España, "mayoritariamente procedentes de América Latina, seguido por África subsahariana". "La mayoría de los casos, en torno al 60 por ciento en hombres que tienen sexo con hombres, se da en adultos jóvenes, con edades de 35 años de media", ha continuado.

"Si dejas nichos donde esta infección se sigue transmitiendo, y no hacemos nada, en cinco años vamos a estar mucho peor de lo que estamos ahora. La tendencia en España es a mejor, sin duda, pero no hemos terminado el trabajo y de ahí que sea fundamental seguir invirtiendo y de seguir hablando de VIH", ha añadido, para zanjar que el VIH "no entiende de fronteras ni de barreras administrativas, es salud pública".

Actualmente, se estima que entre 135.000 y 163.000 personas viven con VIH en España y que cada año se producen alrededor de 3.300 nuevos diagnósticos. En Castilla y León se registran cerca de 90 nuevos casos anuales, con una tasa aproximada de 3,76 casos por 100.000 habitantes en 2024, "una de las más bajas del país", con Burgos y Valladolid como provincias con peores datos en la Autonomía.

"El VIH ha cambiado radicalmente en las últimas décadas: hoy es una infección crónica controlable", ha afirmado el doctor y copresidente del congreso, Pablo Ryan que ha puesto como retos sociales, "el estigma o el diagnóstico tardío".

De ahí que sea fundamental que todas las herramientas lleguen a los que lo necesitan y que se invierta en estrategias de prevención como la profilaxis preexposición (PrEP), un tratamiento preventivo que toman personas sin VIH antes de exponerse al virus para evitar la infección, ha explicado Ryan.

Hasta ahora, la PrEP tradicional consiste en una pastilla oral diaria que ha demostrado una elevada eficacia cuando se utiliza correctamente. "El principal problema es la adherencia, ya que no todo el mundo toma la medicación todos los días", ha indicado.

Por ello, la llegada de nuevas opciones, como las inyecciones semestrales aprobadas recientemente en España, puede suponer un avance importante, ya que facilitan el cumplimiento del tratamiento y mantienen la protección sin depender de la toma diaria.

La Organización Mundial de la Salud ha marcado, para 2030, llegar a que el 95 por ciento de las personas que tienen VIH estén diagnósticadas, mismo porcentaje también para aquellas que lo tiene y que estén en tratamiento y que, al tiempo, estén "indetectables". Por el momento, ha añadido del Amo, solo se cumple el segundo de los indicadores --97,5 por ciento--, mientras que en el de diagnóstico la situación nacional es del 92,5 por ciento y en el último, en el 90,5 por ciento.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Durante la rueda de prensa, la especialista de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Nuria Espinosa, ha reconocido que el aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) deriva de la nueva manera de relacionarse que se ha establecido en la sociedad.

"La tecnología tiene mucho que ver. El uso de aplicaciones de geolocalización, las facilidades para tener encuentros, para tener diferentes parejas sexuales. Probablemente la juventud ha sido una época en la que todo el mundo ha tenido más relaciones sexuales, pero quizás las facilidades para los encuentros o para los cambios de pareja sí que ha variado la manera de relacionarse y eso es un cambio social más allá del riesgo de transmisión o no de determinadas infecciones", ha argumentado.

En este contexto, Del Amo ha dado cifras sobre las principales ITS en Castilla y León y el país, con datos de 2024. Así, se produjeron 394 casos en Castilla y León de Gonorrea, lo que da una tasa de 16,5 por 100.000 habitantes, "muchísimo más bajo" que la tasa de España, que es de 77 por 100.000.

La tasa en España de sífilis en España es de 24 por 100.000 y en Castilla y León, que está en 300 casos y una tasa de 13 por 100.000. Por último, la clamidia, que es la más frecuente en toda España, llegó a los 389 casos en Castilla y León, con una tasa de 16 casos por 100.000 habitantes.