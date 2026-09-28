Expertos instan en el Congreso a situar el abordaje del dolor agudo como prioridad sanitaria

'Libro Blanco Del Dolor Agudo En España'. - MAURICIO SKRYCKY/ESTEVE

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sociedades científicas, profesionales del ámbito académico y representantes de organizaciones de pacientes han presentado este lunes en el Congreso de los Diputados el 'Libro Blanco del Dolor Agudo en España', en el que se insta a situar su abordaje como prioridad sanitaria.

"El tratamiento eficaz del dolor agudo es la mejor herramienta para prevenir el dolor crónico. No debe verse como un peaje inevitable de la enfermedad o el trauma, sino como una urgencia médica que exige un abordaje proactivo, multidisciplinar y coordinado para prevenir complicaciones y reducir el sufrimiento de las personas", ha destacado el presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR), Luis Miguel Torres.

El documento, que analiza la situación del dolor agudo en España a través de un enfoque multidisciplinar, busca convertirse en obra de referencia sobre uno de los retos asistenciales más frecuentes del sistema sanitario. Así, identifica áreas de mejora y propone recomendaciones para avanzar hacia un modelo asistencial más eficaz, coordinado y equitativo.

Entre sus propuestas, destaca la necesidad de optimizar las rutas asistenciales, impulsar modelos multidisciplinares, reforzar la evaluación y registro sistemático del dolor como indicador de calidad asistencial y favorecer una implantación homogénea de buenas prácticas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Asimismo, aboga por un modelo de atención que ponga en el centro a la persona. Durante la jornada en la Cámara Baja, la técnica de Incidencia Política y Defensa de Derechos de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Paula Echeverría, ha reivindicado este enfoque tras recordar que el dolor no afecta solo a la salud física, sino que también condiciona la vida familiar, social y laboral de las personas.

Por su parte, el presidente de la Española del Dolor (SED), Hermann Ribera, ha aseverado que existen distintas áreas que deben mejorarse en el proceso asistencial, aunque ha reconocido que se han producido "significativos avances" en el manejo del dolor agudo en España.

UNIDADES DE DOLOR AGUDO Y PROTOCOLOS

Entre los aspectos en los que hay que trabajar, se ha referido a la implementación rigurosa de unidades de dolor agudo en los hospitales, protocolos multimodales basados en la evidencia clínica y estrategias estandarizadas para garantizar una atención analgésica homogénea y equitativa, además de incluir a los pacientes en la toma de decisiones.

El documento subraya que mejorar el abordaje del dolor agudo no solo tiene un impacto positivo en la recuperación y la calidad de vida de los pacientes, sino que también contribuiría a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

El libro blanco ha contado con la colaboración de Esteve, cuyo director general en España y Portugal, Rodrigo Bonilla, ha destacado el "compromiso" de la compañía con la "mejora continua del sistema sanitario". "Creemos en el diálogo y la colaboración para impulsar soluciones que contribuyan a mejorar la atención y los resultados en salud", ha apuntado.