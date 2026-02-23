Los expertos insisten en la importancia de seguir trabajando para encontrar a pacientes con hepatitis C

Archivo - Virus hepatitis, hígado. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

A pesar de que en los últimos años se han hecho grandes avances en la eliminación de la hepatitis C, expertos han insistido en la necesidad de continuar trabajando en la búsqueda y tratamiento de personas con la enfermedad, ya que se estima que aún hay alrededor de 13.000 personas que no han sido diagnosticadas y por lo tanto no saben que tienen hepatitis C1.

Este es uno de los temas principales de la masterclass 'Juntos, comprometidos por la eliminación del VHC', organizada por la compañía biofarmacéutica AbbVie durante el 51 Congreso de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), celebrado del 18 al 20 de febrero en Madrid.

Para ello, como explica el doctor José Luis Calleja, del Servicio Digestivo del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), "contamos con el Decálogo de Eliminación de la Hepatitis C, un documento que establece los requisitos que deben cumplir los hospitales para avanzar de forma estructurada hacia la eliminación de la enfermedad. Este marco proporciona a los centros una hoja de ruta clara, con criterios definidos y orientaciones prácticas que facilitan la implementación de medidas eficaces en el proceso de eliminación".

Además, durante el encuentro, se compartieron diversos casos de éxito puestos en marcha en diferentes Hospitales de España que han contribuido a facilitar el diagnóstico y tratamiento de personas con hepatitis C, especialmente aquellos que pertenecen a grupos de población vulnerables.

En este sentido, en la ponencia 'Estrategias de automatización para la detección del VHC: resultados y aprendizajes', la doctora Gloria Sánchez-Antolín, de la Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático del Hospital Río Hortega (Valladolid) explicó cómo la automatización de la detección de la hepatitis C en el laboratorio puede convertirse en una herramienta clave para avanzar en la eliminación y compartió los resultados obtenidos en práctica real, los aprendizajes derivados de su implementación y las claves para integrar estos circuitos automatizados dentro del sistema sanitario de forma eficiente y sostenible.

Además, la doctora Gema Romero Herrera, Coordinadora de la Consulta de Hepatología del Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva), presentó los resultados de un proyecto de colaboración entre el Servicio de Hepatología del Hospital Juan Ramón Jimenez de Huelva y la Especialidad de Atención Primaria de dicha área sanitaria, para establecer una interconexión directa entre ambas especialidades con el objetivo de externalizar la atención y el tratamiento de la hepatitis C fuera del entorno Hospitalario.

"Este proyecto ha permitido llegar a población vulnerable con escaso o nulo contacto con el sistema sanitario. Gracias a este enfoque, se ha podido brindar atención descentralizada a numerosos pacientes, tanto en el ámbito de Atención Primaria, como en la consulta especializada hospitalaria", asegura la doctora Romero.

Por su parte, el doctor Javier Crespo, Investigador del Instituto de Investigación de Valdecilla (Santander), habló sobre el éxito de Cantabria en la eliminación de la hepatitis C. "Durante la última década hemos impulsado estrategias de macro y micro eliminación que nos han permitido diagnosticar y tratar a un número muy significativo de pacientes con hepatitis C. Este avance demuestra que el objetivo es alcanzable, pero exige que las diferentes comunidades autónomas trabajemos de forma coordinada, compartiendo casos de éxito y lecciones aprendidas, para acelerar de manera conjunta la eliminación definitiva de la enfermedad", dice el doctor.