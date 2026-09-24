Expertos destacan la vacunación como herramienta de prevención cardiovascular en personas de riesgo

Archivo - Imagen de recurso vacuna. - MARIANVEJCIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo multidisciplinar de 15 expertos ha plasmado en un documento de consenso el papel de la vacunación frente a la gripe, la enfermedad neumocócica, el virus respiratorio sincitial (VRS), la Covid-19 y el herpes zóster como herramienta de prevención cardiovascular en personas mayores y aquellas que ya presentan patología.

El documento, publicado en 'Medicina de Familia. SEMERGEN', la revista de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, parte de la evidencia de que las infecciones respiratorias y sistémicas pueden incrementar el riesgo cardiovascular.

La respuesta inflamatoria que desencadenan, junto con otros mecanismos como la inestabilidad de la placa aterosclerótica y el aumento del estado protrombótico, puede favorecer la aparición o descompensación de eventos cardiovasculares, especialmente en población vulnerable a las complicaciones.

En este contexto, los expertos proponen avanzar hacia una concepción más amplia de la prevención cardiovascular, en la que se contemple la vacunación como una opción más a valorar en el seguimiento de las personas con enfermedad cardiovascular.

"La vacunación no debe entenderse únicamente como una herramienta para prevenir infecciones, sino también como una medida que puede contribuir a proteger especialmente a las personas mayores y a los pacientes con enfermedad cardiovascular", ha resaltado la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y miembro del Grupo de Trabajo de Infecciones, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas (IMVAP) de SEMERGEN Esther Redondo.

Entre las vacunas analizadas, la antigripal es la que cuenta con mayor evidencia científica sobre su relación con la disminución de eventos cardiovasculares, particularmente en pacientes de alto riesgo y tras episodios cardiovasculares agudos.

En el caso de la inmunización frente a la enfermedad neumocócica, la Covid, el VRS y el herpes zóster, los expertos precisan que la evidencia en este ámbito es todavía más limitada. No obstante, su capacidad para prevenir infecciones y reducir hospitalizaciones respalda su incorporación dentro de un abordaje preventivo global de los pacientes con enfermedad cardiovascular, de acuerdo con las recomendaciones a cada persona.

COORDINACIÓN ASISTENCIAL

Por otra parte, el documento pone en valor la coordinación asistencial para trasladar la importancia de la vacunación a la práctica clínica y, para ello, insta a establecer circuitos compartidos entre Atención Primaria, Cardiología y Salud Pública que faciliten la revisión del estado vacunal de los pacientes y permitan mejorar las coberturas.

A este respecto, destaca el papel de la Atención Primaria por su capacidad para realizar un seguimiento longitudinal de las personas con enfermedades crónicas, identificar factores de riesgo, revisar su situación vacunal y aprovechar las diferentes oportunidades de contacto con el sistema sanitario para incorporar medidas preventivas.

De este modo, el consenso busca avanzar hacia una prevención cardiovascular más completa, que no se limite al control de la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, la alimentación o la actividad física, sino que contemple también otros factores capaces de precipitar complicaciones en los pacientes con enfermedad cardiovascular.