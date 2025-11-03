Expertos destacan cómo la tecnología 3D ha transformado el abordaje de la salud bucodental y la cirugía maxilofacial

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Unidad de Odontología y Cirugía Oral y Maxilofacial de Olympia Quirónsalud, Manuel Chamorro, ha resaltado que la implantación de la tecnología 3D ha transformado el abordaje de la salud bucodental y la cirugía maxilofacial, ya que las nuevas técnicas permiten planificar tratamientos con mayor precisión, seguridad y resultados naturales.

"El cuidado de la boca requiere una visión global, desde lo más preventivo hasta procedimientos de cirugía compleja. Nuestro objetivo no es solo mejorar el aspecto, sino también la calidad de vida del paciente. La tecnología digital en 3D y las técnicas más innovadoras nos permiten ofrecer soluciones seguras y personalizadas, con resultados tanto funcionales como estéticos", explica Chamorro.

Según el experto, esta revolución digital comienza con un diagnóstico de "altísima precisión". "La planificación virtual en 3D nos permite 'operar' primero en el ordenador, analizando cada caso desde todos los ángulos en un entorno predecible y seguro. Esto es especialmente valioso en la colocación de implantes dentales, donde la precisión milimétrica es crucial para el éxito a largo plazo", destaca Chamorro.

Esta metodología se concreta en ventajas clave: "Para los implantes dentales, utilizamos guías quirúrgicas diseñadas digitalmente que nos permiten posicionar cada implante con exactitud anatómica, reduciendo significativamente los tiempos de intervención y favoreciendo una recuperación más rápida y cómoda. Además, la fabricación de prótesis sobre implantes dentales totalmente personalizadas a partir de estos modelos 3D elimina el margen de error del método tradicional, garantizando que el resultado final no solo sea funcional, sino también estéticamente armonioso".

Chamorro subraya que, en esencia, la tecnología 3D ha supuesto un cambio de paradigma: pasar de un abordaje basado en la experiencia clínica y plantillas estándar a uno predecible, mínimamente invasivo y centrado en las necesidades anatómicas únicas de cada persona. Esto, añade, permite ofrecer tratamientos de implantes dentales más seguros, eficaces y que realmente mejoran la calidad de vida de los pacientes.

Por su parte, el doctor Javier Arias, miembro del equipo especializado en cirugía reconstructiva y estética facial de Olympia Quirónsalud, destaca el papel de la innovación tecnológica en la planificación de los tratamientos: "La tecnología nos permite realizar un diagnóstico integral y mostrar al paciente, a través de simulaciones digitales avanzadas, el resultado final de su sonrisa incluso antes de comenzar el tratamiento. Esta visualización previa es fundamental para que el paciente comprenda y participe activamente en su proceso de transformación, generando expectativas realistas".

"La planificación digital sirve como guía para ejecutar con máxima precisión procedimientos mínimamente invasivos. Integrando estas simulaciones con técnicas como las carillas de porcelana personalizadas, los blanqueamientos avanzados o incluso la rehabilitación sobre implantes dentales, aseguramos que cada tratamiento no sea un acto aislado, sino parte de un plan global. Nuestro objetivo va más allá de la estética: buscamos crear una sonrisa que se integre armónicamente con la fisonomía facial del paciente, logrando resultados naturales, saludables y perdurables en el tiempo", concluye Arias.