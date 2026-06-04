Expertos destacan que la rehabilitación "es un proceso" y la fisioterapia es "una técnica": "No son equivalentes"

Archivo - Sesión de fisioterapia. - ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación (SERMEF) ha destacado que la rehabilitación y la fisioterapia "no son conceptos equivalentes", ya que la primera hace referencia al "proceso médico integral" y la segunda es "una técnica dentro del proceso rehabilitador".

"A la ciudadanía me gustaría transmitirle un mensaje muy claro: la rehabilitación no es fisioterapia", ha subrayado la presidenta de SERMEF y directora del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Sant Pau de Barcelona, Helena Bascuñana, en el 64º Congreso Nacional de la sociedad científica, que se celebra en Barcelona.

Según ha explicado, la rehabilitación es un proceso médico integral, orientado a optimizar el funcionamiento de las personas, prevenir complicaciones, promover la autonomía y facilitar la participación social, e incluye valoración diagnóstica, definición de objetivos, coordinación de equipos multidisciplinares y aplicación de múltiples intervenciones personalizadas en función de las necesidades de cada paciente.

"Es importante diferenciar entre rehabilitación como proceso asistencial complejo y fisioterapia como una de las técnicas terapéuticas que pueden formar parte de ese proceso. Reducir la rehabilitación a una única intervención supone desconocer la amplitud y el valor que aporta la especialidad a los pacientes y al sistema sanitario", ha insistido.

LA FUNCIÓN COMO INDICADOR ESENCIAL DE SALUD

Durante la inauguración del congreso, la SERMEF ha reivindicado la función "como un indicador esencial de salud". "Es decir, queremos resaltar que estar enfermo o estar sano hoy en día no lo explica todo; lo importante es cómo está la persona, cómo es su funcionamiento", ha explicado la directora del Comité Científico de la SERMEF y médica rehabilitadora en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínic de Barcelona, Sara Laxe.

Laxe, quien también es coordinadora de Investigación en el Instituto Clínic de Especialidades Médicas y Quirúrgicas, ha apuntado que se conoce mucho sobre la enfermedad, acerca de qué se mueren las personas y de qué enferman, pero no se sabe tanto sobre cómo están realmente las personas.

Por ello, ha detallado que una parte importante del congreso estará centrada en la búsqueda de indicadores que permitan medir esto, algo especialmente relevante teniendo en cuenta la gran presión asistencial que existe. "En esta línea, desde SERMEF hemos invitado a Gerard Stucki, considerado el padre de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud", ha indicado.

Stucki ha impulsado el funcionamiento como tercer gran indicador de salud, junto a los indicadores clásicos de mortalidad y morbilidad. Desde este enfoque, la salud debe medirse también por la capacidad real de una persona para moverse, trabajar, cuidarse, comunicarse, relacionarse, participar en la sociedad y mantener su autonomía.

TEMAS QUE CENTRAN EL CONGRESO

Laxe ha señalado que "el 64º Congreso de la SERMEF, de carácter transversal, aborda contenidos relacionados con neurorehabilitación, rehabilitación cardiorrespiratoria, ejercicio físico, sarcopenia, obesidad, pediatría, amputados y rehabilitación musculoesquelética. Este año, además, incorpora un área dedicada a amputados, algo que no había tenido presencia en anteriores ediciones.

Asimismo, ha descrito que el "congreso pone el foco en las principales innovaciones tecnológicas que están transformando la práctica clínica: inteligencia artificial aplicada a la salud, robótica de rehabilitación, exoesqueletos, impresión 3D, tele-rehabilitación, biomarcadores, laboratorios de la marcha, TIC, herramientas digitales y nuevas herramientas de evaluación funcional".

Otro de los ejes será la organización asistencial y, en esta línea, se abordarán modelos organizativos, gestión sanitaria y nuevas estrategias de organización asistencial, utilizando herramientas de inteligencia artificial para la gestión clínica, la continuidad asistencial, la mejora de protocolos y también para facilitar la participación ciudadana. El Congreso cuenta además con un premio de comunicación a pacientes y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por su parte, la presidenta del Comité Organizador Local y jefa de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Vall d'Hebron, Judith Sánchez Raya, ha subrayado que la rehabilitación actual exige "una visión cada vez más multidisciplinar", integrando el conocimiento de médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, enfermería especializada, ingenieros, investigadores y otros profesionales sanitarios.

La doctora Helena Bascuñana ha señalado que el congreso se celebra con el objetivo de "reforzar el papel de la Medicina Física y Rehabilitación como una especialidad esencial" ante algunos de los "grandes retos" de los sistemas sanitarios, como el envejecimiento de la población, la cronicidad, la discapacidad sobrevenida y la necesidad de preservar la autonomía y la participación de las personas.