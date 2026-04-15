Expertos destacan la planificación 3D y la cirugía guiada para tratar casos complejos de implantes maxilofaciales

Imagen de archivo de una intervención. - QUIRÓNSALUD

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario La Luz, los doctores Pedro Losa y Jorge Guiñales, han destacado que la planificación digital en 3D y la cirugía guiada permiten abordar casos complejos de implantes maxilofaciales en una sola intervención quirúrgica.

Así, han explicado que este enfoque, aplicado en el Hospital Universitario La Luz, combina tecnología avanzada, anestesia especializada y un trabajo multidisciplinar que hace posible realizar reconstrucción ósea e implantes en el mismo acto quirúrgico, aumentando la precisión del procedimiento y reduciendo el impacto para el paciente.

"La principal ventaja del quirófano hospitalario es el control absoluto del entorno. La monitorización anestésica completa, el entorno estéril y el soporte hospitalario inmediato nos permiten realizar reconstrucción ósea e implantes en la misma intervención, aumentando la previsibilidad clínica y reduciendo complicaciones", ha subrayado Losa.

Además, al realizarse bajo anestesia general, el procedimiento resulta más confortable para el paciente. "Eliminamos el estrés asociado al tratamiento odontológico convencional, ya que el paciente no percibe ruidos, vibraciones ni sensaciones incómodas propias del sillón dental", añade el especialista.

En esta línea, asegura que este modelo resulta especialmente útil en situaciones como atrofias óseas severas, grandes pérdidas de hueso tras extracciones antiguas, fracasos previos de implantes, secuelas traumáticas o anatomías complejas con afectación sinusal. En estos casos, apunta, la posibilidad de reconstruir el hueso y colocar los implantes en la misma cirugía mejora la previsibilidad clínica y evita múltiples procesos quirúrgicos.

Los expertos resaltan que la planificación digital previa constituye uno de los pilares del procedimiento. A partir de estudios radiológicos tridimensionales, el equipo médico trabaja junto a ingenieros biomédicos para diseñar guías quirúrgicas personalizadas, así como placas, prótesis y tornillos adaptados a la anatomía del paciente.

"La tecnología nos permite unificar el trabajo médico y el de ingeniería antes de entrar en el quirófano. De esta forma diseñamos cada paso de la intervención con antelación, lo que aumenta la precisión quirúrgica y reduce la improvisación intraoperatoria", explica Guiñales.

MODELO MULTIDISCIPLINAR

El abordaje también se apoya en un modelo multidisciplinar hospitalario en el que participan especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial, Anestesiología, Radiodiagnóstico y enfermería especializada. En función de cada caso, el tratamiento puede integrar además a ortodoncistas, prostodoncistas, periodoncistas u odontopediatras, con el objetivo de ofrecer una solución integral adaptada a las necesidades de cada paciente.

"La complejidad de muchos casos requiere una visión global. Por eso valoramos a los pacientes de forma conjunta y diseñamos un plan terapéutico que integre todas las áreas implicadas", añaden los especialistas.

Al hilo, indican que concentrar el tratamiento en una sola intervención tiene también beneficios en la recuperación, ya que supone un único postoperatorio, menor impacto biológico acumulado y menos interrupciones en la vida personal y laboral.

Además, el control anestésico y la medicación intravenosa durante la cirugía contribuyen a reducir la inflamación y los síntomas posteriores. "Hoy disponemos de herramientas diagnósticas y quirúrgicas que hace unos años no existían. Con una valoración rigurosa, una planificación detallada y un entorno hospitalario seguro, nuestro objetivo es devolver función y calidad de vida a los pacientes con estabilidad a largo plazo", concluyen los doctores Losa y Guiñales.