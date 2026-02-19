Expertos destacan la nanotecnología y las terapias génicas para frenar el impacto de las enfermedades degenerativas

Imagen de la jornada. - 'LONGEVITY WORLD FORUM'

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nanotecnología, la reprogramación celular y las terapias génicas se han presentado como las principales vías de investigación para frenar el impacto de las enfermedades neurodegenerativas en la segunda jornada del 'Longevity World Forum', cuya cuarta edición se desarrolla del 18 al 20 de febrero de 2026 en Madrid.

"La nanotecnologia ya está resolviendo problemas en enfermedades neurodegenerativas", ha afirmado la directora del laboratorio de Biosensores en Neurociencia en IMDEA Neurociencia, Valle Palomo. La química ha explicado que uno de las principales hándicaps de los fármacos para estas patologías es la dificultad para llegar al cerebro al no poder atravesar la barrera hematoencefálica.

"Ya se han presentado algunas soluciones basadas en nanotecnología para hacer frente a esa barrera y también para desarrollar sensores que puedan diagnosticar de forma temprana estas enfermedades", ha precisado.

Por otra parte, el investigador en metabolómica en Nestlé Research, Stephan Christen, ha presentado un estudio publicado en el último número de 'Nature Metabolism' sobre el impacto de la suplementación durante dos semanas con tres precursores de NAD+ en adultos sanos. Christen ha detallado también la relación de la disfunción mitocondrial con la inflamación, envejecimiento y estrés oxidativo. "Las moléculas de NAD tienen repercusión en múltiples funciones: metabolismo energético, ritmo circadiano, reparación del ADN, funciones mitrocondriales o inflamación crónica", ha apuntado.

TERAPIA GÉNICA PARA FRAGILIDAD Y ALZHEIMER

Mientras que Cristina Sánchez Puelles, investigadora en Tetraneuron, ha presentado una terapia génica para fragilidad y Alzheimer, que está a punto de ser utilizada en pacientes. "Ya hemos acabado con los estudios preclínicos y estamos en la fase de reclutamiento de pacientes", ha puntualizado.

En cuanto a la reprogramación celular Jean-Marc Lemaitre, director de investigación del INSERM y cofundador y codirector del Instituto de Medicina Regenerativa y Bioterapias (IRMB), ha afirmado: "Una única reprogramación temprana puede prevenir la osteoartritis en edad más avanzada".