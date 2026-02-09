Expertos destacan que la medicina de precisión permite adaptar terapias a pacientes con dermatitis atópica

Archivo - Imagen de recurso de dermatitis atópica. - WOJCIECH KOZIELCZYK - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos ha coincidido en que la medicina personalizada de precisión permite adaptar tanto los fármacos como los tratamientos tópicos complementarios al origen específico de la dermatitis atópica y a las características particulares de cada paciente.

"Esto posibilita intervenciones más dirigidas, eficaces y seguras, mejorando los resultados clínicos y la experiencia del paciente", ha destacado Gabriela Gómez, medical advisor en los laboratorios Pierre Fabre durante la 37º Reunión del Grupo Español de Dermatología Pediátrica (GEDP) de la Academia de Dermatología y Venereología (AEDV), que se ha celebrado recientemente en Tenerife.

Según la experta, la dermatitis atópica es una patología con una alta prevalencia, que ha aumentado a lo largo de los últimos años, y en los países industrializados afecta a entre un 20 y un 30 por ciento de la población infantil. Esta enfermedad se produce, en la mayoría de los casos, antes del primer año e incluso en los primeros meses de vida.

Las últimas innovaciones en el tratamiento del prurito han permitido que se produzca un cambio a nivel de la barrera cutánea, con la incorporación de los nuevos emolientes, los emolientes plus, y la aparición de nuevos fármacos biológicos o moléculas pequeñas encaminadas a un punto exacto de la alteración inflamatoria de la dermatitis atópica.

En este sentido, Gómez señala también que la dermatitis atópica ha experimentado un desarrollo exponencial en los últimos años. "Actualmente existen desde tratamientos sistémicos altamente específicos hasta tecnologías tópicas de precisión con mecanismos de acción inspirados en fármacos y aplicados a la dermocosmética", ha añadido.

Además, el prurito, como síntoma central de la dermatitis atópica, ha sido uno de los aspectos más analizados, lo que ha redundado en productos tópicos enfocados a la modulación de la neuroinflamación atacando directamente el origen del picor y el ciclo inflamatorio.

APLICAR EMOLIENTES DE ALTA CALIDAD

En cuanto a las recomendaciones en el tratamiento de la piel que deben seguir los progenitores, los expertos aconsejan mantener una comunicación estrecha con el pediatra y el dermatólogo pediatra, lo que permite a estos profesionales sanitarios comprender la rutina del niño y su entorno familiar para optimizar las estrategias de control de la dermatitis atópica.

Asimismo, consideran que es fundamental incorporar emolientes de alta calidad como base fundamental en el día a día, ya que la restauración y protección de la barrera cutánea son esenciales en el abordaje de la dermatitis atópica.

Además de las enfermedades inflamatorias de alta prevalencia, como la dermatitis atópica, en la 37º Reunión del GEDP se han abordado temas como las patologías genéticas menos frecuentes, pero de gran impacto clínico, los trastornos de la diferenciación epidérmica (ictiosis) junto con las enfermedades neurocutáneas, como la neurofibromatosis y las anomalías vasculares.