Expertos destacan la importancia de la individualización del tratamiento de la leucemia mieloide aguda - ABBVIE

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los diferentes expertos que han participado en la segunda edición de la reunión 'Nexus LMA' han coincidido en destacar la importancia de la individualización del tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA), como es el caso del médico sénior del área de Hematología del israelí Tel Aviv Sourasky Medical Center (Ichilov), el doctor Yakir Moshe, que ha indicado que "en pacientes de edad avanzada", la elección del tratamiento "debe adaptarse de manera individual".

Así debe hacerse "según las características del paciente, de la enfermedad y del entorno social", ha indicado durante este encuentro organizado en Madrid por la compañía biofarmacéutica AbbVie y dirigido a sanitarios implicados en el abordaje de esta enfermedad. El mismo, que forma parte de un ciclo que se celebra en distintas naciones, ha contando también con la intervención del hematólogo del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Jordi Esteve.

A juicio de este último, citas como esta "permiten a profesionales de diferentes países compartir conocimiento, revisar experiencias de práctica clínica y debatir sobre escenarios reales que forman parte del manejo diario de los pacientes de LMA". "Este intercambio resulta especialmente relevante en una enfermedad tan compleja", ha asegurado.

Tras compartir "datos de vida real publicados sobre nuevas terapias dirigidas para esta enfermedad" y abordar "escenarios clínicos prácticos donde se debatió sobre la toma de decisiones", con "especial foco en aquellos pacientes 'unfit', es decir, no candidatos a recibir quimioterapia intensiva", los expertos han ahondado en "las opciones terapéuticas disponibles para pacientes de edad avanzada, pacientes frágiles y pacientes más jóvenes con comorbilidades relevantes", han afirmado desde AbbVie.

En línea con la conclusión principal de este evento, la profesora de Hematología de la Facultad de Medicina de la polaca Universidad de Lodz, la doctora Agnieszka Wierzbowska, ha puesto de relieve que "en pacientes más jóvenes de LMA no candidatos a quimioterapia intensiva, es clave adaptar el tratamiento a sus comorbilidades y necesidades clínicas".

Por su parte, y en relación con el manejo de antifúngicos en estos pacientes, los expertos han insistido en "la importancia de adoptar un enfoque clínico individualizado, priorizando su uso cuando esté indicado y teniendo en cuenta el perfil y el riesgo de cada paciente, en lugar de plantearlo de forma generalizada". Este argumento ha sido compartido por el profesor de la Facultad de Medicina de la brasileña Universidad Federal de Río de Janeiro, el doctor Marcio Nucci.

LA EDAD MEDIA DE APARICIÓN SE SITÚA EN TORNO A LOS 68 AÑOS

En este contexto, desde AbbVie han expuesto que la LMA "es el tipo de leucemia aguda más frecuente en adultos y representa, aproximadamente, el 25 por ciento de todas las leucemias en adultos en el mundo occidental". "En España, presenta una tasa de incidencia estimada de 3,91 casos por cada 100.000 personas y la edad media de aparición se sitúa en torno a los 68 años", han abundado.

Esta "se trata de una enfermedad agresiva, especialmente en pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva", han continuado, para añadir que, "a pesar de los avances logrados en los últimos años", la misma "continúa asociándose a un pronóstico desfavorable en determinados perfiles de pacientes".

Una vez aportado este contexto, la reunión ha albergado un análisis sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a un caso clínico ficticio. "El uso de la IA ayuda a reforzar el aprendizaje clínico y ayuda a comprender mejor la relación médico-paciente, la importancia de un diagnóstico correcto y su impacto en la calidad de vida de las personas con LMA", ha manifestado el hematólogo del madrileño Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, el doctor Carlos de Miguel.

Por último, este laboratorio, que ha informado de que "la tecnología ha permitido ampliar el alcance de la reunión, facilitando la participación virtual de profesionales sanitarios de España, República Checa, Eslovaquia, Israel, Lituania, Rumanía y Turquía", ha apuntado que "los encuentros 'Nexus LMA' ya han reunido a más de 500 asistentes presenciales y 1.600 asistentes de forma virtual o vía satélite".