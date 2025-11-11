Expertos destacan la importancia del abordaje multidisciplinar y preciso en el ligamento cruzado anterior

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siemens Healthineers ha organizado un encuentro especializado centrado en el abordaje integral y multidisciplinar de la lesión del ligamento cruzado anterior (LCA), en el que los expertos que han participado han coincidido en la importancia de un enfoque multidisciplinar que abarca desde la imagen diagnóstica hasta la rehabilitación.

Así, se ha contado con profesionales sanitarios y especialistas en medicina deportiva, quienes han ofrecido una visión completa de cómo es el recorrido clínico del paciente a través de las distintas etapas de la lesión: diagnóstico, tratamiento y recuperación/rehabilitación.

Precisamente, comprender de manera holística el LCA y el impacto de su lesión ha sido el objetivo principal de esta jornada monográfica, dado el interés, impacto e incidencia que tiene en el ámbito deportivo. Para ello, se han ofrecido tres charlas científicas lideradas por especialistas del Sports Center de Olympia Quirónsalud, uno de los equipos de referencia a nivel internacional en el tratamiento de deportistas de todos los niveles, desde amateurs hasta profesionales.

Durante la ponencia de Manuel Leyes, jefe del Servicio de Traumatología en el centro médico-quirúrgico Olympia Quirónsalud, Exploración física en casos sospechosos de lesiones del LCA y técnicas quirúrgicas en la reconstrucción del LCA, el especialista ha expuesto cómo elegir el injerto adecuado a cada caso, cuándo utilizar la tenodesis extraarticular -una técnica quirúrgica para mejorar la estabilidad, especialmente en la rotación interna de la tibia- y los diferentes procedimientos quirúrgicos a seguir en estos casos.

Tal y como ha declarado, pese a que estas lesiones son "muy frecuentes --unas 200.000 al año en Europa y, en España, unas 20.000-- el secreto del éxito es el trabajo multidisciplinar", lo que permitirá la mejor recuperación posible.

Gracias al engranaje entre los equipos de radiología, traumatología y fisioterapia y a la experiencia (más de mil operaciones de LCA al año en el c), es posible ofrecer "un traje a medida para cada paciente, según su perfil y actividad". De hecho, el experto ha explicado que la experiencia del equipo de Olympia Quirónsalud se complementa con un entorno tecnológico que facilita una atención personalizada y basada en la evidencia. "Al igual que no hay dos personas iguales, tampoco dos ligamentos cruzados anteriores ni dos lesiones idénticas", ha comentado el especialista, quien también ha querido puntualizar que estas lesiones son cuatro veces más frecuentes en mujeres.

Por su parte, Ara Kassarjian, jefe del Servicio de Radiología en el centro médico-quirúrgico Olympia Quirónsalud, ha ofrecido la charla 'Tips and tricks en resonancia magnetica del LCA'. En ella, se ha centrado en los protocolos de imagen por RM, signos primarios y secundarios de rotura del LCA, dónde buscar lesiones asociadas e imagen postoperatoria. Partiendo de que siempre se debe tener en cuenta qué se ha hecho previamente en quirófano, el especialista ha subrayado que "las soluciones tecnológicas permiten sacar imágenes con mayor resolución en menos tiempo", lo que se traduce en una atención de alta calidad y beneficio para los pacientes.

La otra perspectiva que se ha ofrecido ha sido la de Fernando Reyes, jefe del Servicio de Fisioterapia en el centro médico-quirúrgico Olympia Quirónsalud. Durante su intervención 'Consecuencias neurológicas de la rotura del LCA', el profesional ha dejado constancia de la relevancia e influencia que los factores biológicos, neurofisiológicos y psicológicos tienen en la rehabilitación integral tras una cirugía.

Uno de los mensajes sobre los que ha incidido es en que cada persona es única y que no se debe recurrir a protocolos universales, sino que cada rehabilitación debe ser única y pensada en el paciente y en la intervención a la que ha sido sometido.

Por último, la deportista de élite, la jugadora de fútbol sala Anita Lujan, ha compartido su experiencia, tras haber sido operada de ambos LCA. Al respecto, ha comentado que, hasta 2022, cuando se lesionó por primera vez, nunca lo había hecho de gravedad. Aquel proceso fue "traumático", pero ha indicado que "gracias a la ayuda e intervención del equipo de expertos de Olympia Quirónsalud", consiguió ganar movilidad, fuerza y volver a jugar.

Antes de concluir, los especialistas han destacado el papel de las soluciones tecnológicas de Siemens Healthineers en el ámbito de la imagen médica, poniendo énfasis tanto en el sistema de rayos X robótico de alta versatilidad que permite explorar distintas posiciones anatómicas con precisión como en los equipos de resonancia magnética de alto rendimiento que facilitan la evaluación detallada de tejidos blandos y estructuras articulares, fundamentales en el diagnóstico y seguimiento de lesiones deportivas.