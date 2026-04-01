Expertos destacan el impacto de la medicina de precisión y tratamientos personalizados en las enfermedades hematológicas

Archivo - Imagen de recurso de muestras de sangre. - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos, participantes en la 12.ª edición de Confluencias de Novartis, ha destacado cómo los avances en medicina de precisión y los tratamientos personalizados están revolucionando el manejo de las enfermedades hematológicas, marcando un antes y un después en el tratamiento de las mismas.

Así se han mostrado en la nueva edición de Confluencias, un foro para especialistas en hematología que ha reunido a expertos a nivel nacional para compartir avances científicos de vanguardia, experiencias clínicas de valor y estrategias de atención integral que están transformando el enfoque de enfermedades hematológicas complejas.

El encuentro ha combinado sesiones plenarias y talleres prácticos centrados en leucemia mieloide crónica (LMC), hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), mielofibrosis y policitemia vera, con el objetivo de fomentar la actualización clínica, la innovación terapéutica y la mejora de la calidad de vida.

Uno de los temas centrales ha sido la LMC, un trastorno hematológico grave que se caracteriza por la proliferación descontrolada de glóbulos blancos (leucocitos) en la sangre. Se trata de un tipo de leucemia crónica asociada a la presencia del cromosoma Filadelfia, presente en entre el 15 y el 20 por ciento de todas las leucemias. Esta alteración genética da lugar a la expresión del gen anómalo BCRABL, que desencadena la transformación leucémica de las células.

Según Novartis, este conocimiento de la base molecular de la enfermedad ha sido clave para impulsar avances terapéuticos en las últimas décadas. En este sentido, la compañía destaca que la LMC se ha consolidado como uno de los ejemplos más representativos del impacto de la innovación terapéutica en hematología. Hace 25 años, se revolucionó el tratamiento, transformando la enfermedad de mortal a crónica para la mayoría de los pacientes, gracias a la introducción de avances pioneros.

Actualmente, la compañía sigue investigando formas de tratar la LMC de manera más selectiva, buscando ofrecer una nueva alternativa a aquellos pacientes que no consiguen controlar su enfermedad con los tratamientos actuales.

HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA

Otro de los focos de Confluencias han sido enfermedades hematológicas raras, como la HPN. Se trata de una enfermedad sanguínea rara en la que el sistema inmunológico ataca y destruye los glóbulos rojos, responsables de transportar oxígeno por todo el organismo. Su incidencia y prevalencia son muy bajas. Se estima que afecta entre 10 y 20 personas por millón, y suele diagnosticarse en personas jóvenes, entre los 30 y los 40 años, a menudo tras un largo retraso diagnóstico que, de promedio, supera los dos años.

Novartis subraya que, en los últimos años, los avances en el tratamiento de la HPN han mejorado el manejo de la enfermedad, gracias a haber conseguido un mayor control de la hemólisis, uno de los principales mecanismos responsables de la destrucción de los glóbulos rojos. En este sentido, la investigación ha permitido desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que actúan en fases más tempranas del sistema del complemento, -una parte del sistema inmunitario implicada en este proceso- siendo capaces de reducir o incluso detener la hemólisis tanto dentro como fuera de los vasos sanguíneos.

"El abordaje de una enfermedad ultra rara como la HPN debe ser integral y multidisciplinar. Estamos hablando de una enfermedad crónica que los pacientes la van a padecer de por vida, por lo tanto, la calidad de vida es fundamental", ha señalado Alejandro Contento, doctor adjunto del servicio de hematología del Hospital Regional Universitario de Málaga y coordinador del Grupo de Enfermedades Raras de la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia.

Otro de los ejes centrales abordados en Confluencias han sido las neoplasias mieloproliferativas Filadelfia negativas, incluyendo mielofibrosis (MF) y policitemia vera (PV), patologías con un impacto significativo en la esperanza y la calidad de vida de los pacientes.

En los últimos años, este campo ha avanzado de forma notable gracias a una comprensión biológica más profunda y al uso cada vez más optimizado de terapias dirigidas, lo que está transformando el manejo de la PV y la MF hacia un abordaje más eficaz, con un mejor control integral de la enfermedad.

"El abordaje de las enfermedades hematológicas está viviendo un momento de gran transformación, impulsado por avances científicos que abren nuevas posibilidades en el tratamiento de trastornos complejos. Uno de los principales retos es integrar estos descubrimientos en la práctica clínica de manera efectiva, al mismo tiempo que aseguramos la formación continua de los profesionales sanitarios. En Novartis, estamos profundamente comprometidos con la investigación de vanguardia y llevamos más de diez años celebrando este punto de encuentro para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimiento y experiencias con el objetivo de seguir avanzando y mejorar la vida de los pacientes", ha finalizado Lupe Martínez, directora médica de Novartis.